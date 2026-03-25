Россиян предупредили о высоких рисках заражения геморрагической лихорадкой

Весной возрастет риск заражения геморрагической лихорадкой, сообщила РИА Новости пресс-служба Роспотребнадзора. Там пояснили, что именно в это время года будут наиболее активны мелкие млекопитающие.

Значительно возрастает риск заражения человека <...> геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что заразиться этим можно во время сбора грибов и ягод в лесу и работ на дачных участках. Там добавили, что многие не сразу распознают заболевание и принимают его за грипп.

Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что риски завоза оспы обезьян в Россию сохраняются в туристический сезон. Во вторник, 24 марта, региональное ведомство выявило один случай заболевания у местного жителя, которого госпитализировали в инфекционный стационар.

До этого руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура заявила, что клещи могут передавать человеку энцефалит, геморрагические лихорадки, боррелиоз, туляремию и другие заболевания. Специалист призвала соблюдать меры защиты в весенне-летний период.