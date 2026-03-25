25 марта 2026 в 15:56

Еврокомиссия потратит €115 млн на разработку «прорывных технологий»

Еврокомиссия выделила €115 млн на развитие военных предприятий и стартапов

Андрюс Кубилюс
Еврокомиссия запустила программу поддержки малых и средних военных предприятий и стартапов объемом €115 млн (10,8 млрд рублей) под названием AGILE, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, программа направлена на развитие БПЛА, квантовых технологий и инструментов с использованием искусственного интеллекта, передает пресс-служба ЕК.

Программа AGILE будет направлена на поддержку малых и средних предприятий и стартапов по развитию прорывных военных технологий и технологий двойного назначения, включая беспилотники, квантовые технологии и инструменты с использованием искусственного интеллекта, — сообщил он.

Кубилюс отметил, что в ЕС 70–80% военных закупок приходится на крупные компании, тогда как в США этот показатель составляет лишь 40%. По его словам, Евросоюзу необходимо больше малых и средних предприятий и стартапов для разработки новых военных решений.

Программа может быть расширена в рамках следующего семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Первые результаты ЕК надеется получить уже в 2027 году.

Ранее Еврокомиссия исключила из списка планируемых инициатив обсуждение запрета на импорт российской нефти, которое было намечено на 15 апреля, заявила представитель ЕК Ана Кайза Итконен. По ее словам, новая дата пока не определена.

Что известно о состоянии поврежденных домов после взрыва в Севастополе
В МИД России подтвердили паузу в диалоге по Украине
Смерть тренера, развод с Усмановым, шоу со звездами: как живет Ирина Винер
Пьяный россиянин забил до смерти знакомого и лег спать
«Радиостанция судного дня» прервала молчание, выдав в эфир загадочное слово
Врач рассказала, как бесплатно привиться от клещевого энцефалита
Массированный налет БПЛА и паника на Украине: новости СВО на вечер 25 марта
Латвийский министр обороны поспешно покинул Украину из-за дрона ВСУ
Момент смертельного ДТП с напавшим на девушку сталкером попал на видео
В Иране снова опровергли ведение переговоров с США
В Госдуме рассказали о текущем статусе законопроекта о сталкинге
На Аллее спортивной славы ЦСКА открыли бюст Владимира Пономарева
«Влюбляюсь все сильнее»: Пригожин рассказал об отношениях с Валерией
Раскрыта цена на нефть, при которой миру грозит рецессия
«Нет будущего»: Захарова о «неонацистской вакханалии» в Прибалтике
Что известно о возгорании нефтепродуктов в Ленобласти после атаки БПЛА
Мастерская новых медиа запустила обучение по стратегическим коммуникациям
Захарова пригрозила Австрии ответом после ситуации с журналистом ТАСС
Жители Кашмира поддержали иранцев золотом
Раскрыта одна из тем Международного транспортно-логистического форума
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

