Еврокомиссия потратит €115 млн на разработку «прорывных технологий» Еврокомиссия выделила €115 млн на развитие военных предприятий и стартапов

Еврокомиссия запустила программу поддержки малых и средних военных предприятий и стартапов объемом €115 млн (10,8 млрд рублей) под названием AGILE, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, программа направлена на развитие БПЛА, квантовых технологий и инструментов с использованием искусственного интеллекта, передает пресс-служба ЕК.

Кубилюс отметил, что в ЕС 70–80% военных закупок приходится на крупные компании, тогда как в США этот показатель составляет лишь 40%. По его словам, Евросоюзу необходимо больше малых и средних предприятий и стартапов для разработки новых военных решений.

Программа может быть расширена в рамках следующего семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Первые результаты ЕК надеется получить уже в 2027 году.

Ранее Еврокомиссия исключила из списка планируемых инициатив обсуждение запрета на импорт российской нефти, которое было намечено на 15 апреля, заявила представитель ЕК Ана Кайза Итконен. По ее словам, новая дата пока не определена.