Россия модернизировала свои ракеты, в результате чего эффективность Patriot на Украине резко снизилась, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Politico. По его словам, теперь вооружение РФ способно менять траекторию.

Для борьбы с баллистическими ракетами украинцы обычно использовали системы Patriot. В самом начале прошлого (2025-го. — NEWS.ru) года эффективность систем Patriot была около 40%, но россиянам удалось модернизировать баллистические ракеты. Теперь они способны менять траекторию, поэтому эффективность [Patriot] снизилась, — отметил политик.

По его словам, для противодействия одной российской баллистической ракете требуется две-три ракеты Patriot PAC-III. Киеву нужно 2 тыс. таких ракет в год, а США при этом производят всего 750 единиц в год, добавил еврокомиссар.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что противовоздушная оборона Украины не может эффективно противостоять баллистическим ракетам Вооруженных сил России. Он отметил, что ни одна ПВО противника не может справиться с отечественным «Искандером».