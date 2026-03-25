В Госдуме ответили, что ждет Украину после отказа Венгрии поставлять газ

Украине придется искать альтернативные источники газоснабжения после отказа Венгрии поставлять топливо стране, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Киев уже начал обращаться за международной помощью для преодоления энергетического кризиса.

Для Украины отказ Венгрии поставлять газ, пока Будапешт не получит российскую нефть, крайне весом в негативном плане. Украинцы, конечно, будут искать альтернативы. Они уже даже пошли по миру. Несколько дней назад встречались с руководством одной африканской страны по вопросу возможности поставки их газа. Они ищут варианты, как закрыть эти дыры. Сейчас у Киева есть небольшие возможности получать топливо еще от Словакии и Польши. Но все это уже становится в определенной степени ограничено, — высказался Чепа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о прекращении поставок газа на Украину до тех пор, пока его страна не начнет получать российскую нефть. По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства.