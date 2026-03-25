25 марта 2026 в 16:06

В Госдуме рассказали, как новый закон улучшит жизнь туристов

Депутат Панеш: новый закон вытеснит с рынка недобросовестных гидов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 сентября в России вступит в силу ряд изменений в сфере туризма, нововведения позволят вытеснить с рынка недобросовестных гидов, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, вводится единая форма нагрудной карточки, которая поможет туристам определить квалификацию экскурсоводов.

Что меняется с 1 сентября в сфере туризма? Вводится единая форма нагрудной идентификационной карточки для гидов. Теперь она будет утверждаться на федеральном уровне. Любой турист сможет проверить, кто перед ним — аттестованный специалист или человек без соответствующей квалификации. Вводится обязательная проверка гидов и их услуг в интернете. Любой экскурсовод, который размещает свои услуги в Сети, обязан указывать ссылку на запись в едином федеральном реестре. А агрегаторы, на которых публикуются такие объявления, обязаны проверять, есть ли у гида эта запись, — сказал Панеш.

Он отметил, что законопроект также закрепляет возможность прохождения аттестации для гидов-переводчиков, проводящих экскурсии на жестовом языке. По его словам, это позволит закрыть огромную неохваченную нишу в сфере услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новый законопроект, который вступает в силу 1 сентября, закрепляет возможность прохождения аттестации для гидов-переводчиков, проводящих экскурсии на жестовом языке. Это важно для глухих и слабослышащих граждан. Сегодня туристические услуги для людей с ОВЗ — это огромная неохваченная ниша. Мы должны создавать условия, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, мог путешествовать, знакомиться с достопримечательностями, получать полноценную экскурсионную программу. Что касается пляжей, то дополнительным основанием для приостановки классификации такого места отдыха будет информация от Роспотребнадзора, если локация не соответствуют санитарным правилам. Когда пляж небезопасен, он не сможет иметь официальную классификацию, — подытожил Панеш.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что просьба о предоплате на карту физического лица за туристическую путевку — один из признаков мошенничества. По его словам, злоумышленники часто оказывают давление на жертву и торопят ее, не оставляя времени на раздумья.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
