Три рецепта супов для Великого поста: гороховый с грибами, рассольник с огурцами и гаспачо

Постные супы — это не просто еда, а настоящие кулинарные шедевры, способные согреть, насытить и порадовать разнообразием вкусов даже в Великий пост. рассказываем три рецепта.

Гороховый суп с грибами: замочите 1 стакан гороха на ночь, отварите до мягкости. Обжарьте лук и морковь, добавьте 200 г нарезанных шампиньонов. Соедините с горохом, добавьте картофель, лавровый лист, соль и перец, варите до готовности. Вкус получается насыщенным, копченым (если добавить копченую паприку) и очень сытным.

Рассольник с огурцами: в кастрюле обжарьте лук и морковь, добавьте нарезанные соленые огурцы и томатную пасту. Залейте водой, добавьте нарезанный картофель и перловку, предварительно отваренную до полуготовности. Варите до готовности, заправьте лавровым листом и зеленью. Рассольник получается ароматным.

Гаспачо: в блендере взбейте 5-6 спелых помидоров, 1 огурец, 1 болгарский перец, 1 зубчик чеснока, 50 мл оливкового масла и 2 ст. л. винного уксуса. Посолите, поперчите, добавьте немного воды до желаемой консистенции. Подавайте холодным, украсив мелко рубленными овощами и зеленью. Гаспачо — это освежающий суп.

