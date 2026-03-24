Турция перестала получать газ из Ирана

Поставки газа из Ирана в Турцию временно прекратились, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Это связано с недавним ударом Израиля по месторождению Южный Парс.

Как отметило агентство, 14% поставок газа в Турцию в прошлом году обеспечивал Иран. В настоящее время республика использует свои запасы, а также получает топливо из России и Азербайджана.

Ранее стало известно, что минимальная стоимость поездки на такси в турецкой Аланье с понедельника увеличилась до 250 лир (460 рублей), а в соседней Анталье — до 200 лир (370 рублей). Теперь расценки за один километр выросли до 70 лир (130 рублей). Повышение достигло более 33% и 66% соответственно, так как ранее минимальная поездка обходилась в 150 лир (278 рублей).

До этого силы НАТО в Восточном Средиземноморье уничтожили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана и вошедшую в воздушное пространство Турции. Это уже третий подобный инцидент с 4 марта. В Минобороны Турции подчеркнули, что все необходимые меры защиты принимаются решительно против любой угрозы. С Ираном ведутся переговоры для выяснения обстоятельств произошедшего.