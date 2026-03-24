24 марта 2026 в 17:07

Роспотребнадзор проверит завод в Ижевске из-за розового снега

Роспотребнадзор проведет проверку кирпичного завода в Ижевске из-за розового снега, сообщает НТА-Приволжье. Информацию о возможном нарушении в ведомстве получили из местных СМИ.

Сообщается, что специалисты предполагают, что на производстве были нарушены требования санитарного законодательства. Отмечается, что до этого в отношении завода уже составляли протокол по делу о загрязнении воздуха.

Ранее сообщалось, что в реке Кубань превышено содержание железа, ионов аммония и органики, а также общих колиформных бактерий. Отмечается, что основной причиной загрязнения стали несанкционированные стоки.

До этого сообщалось, что Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил жалобу компании «Каматрансойл», которая пыталась оспорить решение о выплате почти 50 млрд рублей в бюджет страны за загрязнение Черного моря. Вместе с фирмой «Кама Шиппинг» возместить ущерб экологии обязан и владелец танкера «Волгонефть-212».

