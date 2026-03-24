Глава Nvidia сделал неожиданное заявление об ИИ человеческого уровня

Общий искусственный интеллект (AGI) уже разработан, заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на YouTube-подкасте Лекса Фридмана. Вопрос ведущего касался ИИ человеческого уровня.

В ходе беседы Фридман предложил свое определение AGI — как системы, способной выполнять работу человека, в частности создавать и управлять технологической компанией стоимостью в $1 млрд. Ведущий спросил Хуанга, когда, по его прогнозам, такой уровень будет достигнут — через 5, 10, 15 или 20 лет.

Думаю, уже сейчас. Думаю, мы достигли AGI, — ответил Хуанг.

Общий искусственный интеллект — это направление исследований, нацеленное на создание ИИ с когнитивными способностями, сопоставимыми с человеческими. Такой интеллект должен обладать абстрактным мышлением, обширными знаниями, здравым смыслом и умением выстраивать причинно-следственные связи.

