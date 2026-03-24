Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 16:45

Глава Nvidia сделал неожиданное заявление об ИИ человеческого уровня

Дженсен Хуанг Дженсен Хуанг Фото: Apec 2025 Korea/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Общий искусственный интеллект (AGI) уже разработан, заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на YouTube-подкасте Лекса Фридмана. Вопрос ведущего касался ИИ человеческого уровня.

В ходе беседы Фридман предложил свое определение AGI — как системы, способной выполнять работу человека, в частности создавать и управлять технологической компанией стоимостью в $1 млрд. Ведущий спросил Хуанга, когда, по его прогнозам, такой уровень будет достигнут — через 5, 10, 15 или 20 лет.

Думаю, уже сейчас. Думаю, мы достигли AGI, — ответил Хуанг.

Общий искусственный интеллект — это направление исследований, нацеленное на создание ИИ с когнитивными способностями, сопоставимыми с человеческими. Такой интеллект должен обладать абстрактным мышлением, обширными знаниями, здравым смыслом и умением выстраивать причинно-следственные связи.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США создал новое подразделение для борьбы с искусственным интеллектом. По информации источника, основное внимание будет уделяться технологическим угрозам со стороны Ирана, Китая и России.

искусственный интеллект
nvidia
технологии
IT-сфера
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.