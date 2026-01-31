Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 17:43

Nvidia передумала инвестировать $100 млрд в создателя ChatGPT

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Производитель видеокарт Nvidia обязательно присоединится к текущему раунду финансирования OpenAI, однако вложения будут далеко не такими, как планировалось изначально, заявил главный исполнительный директор корпорации Дженсен Хуанг. По его словам, которые передает Bloomberg, речь точно не идет о $100 млрд (7,5 трлн рублей).

Мы обязательно примем участие в следующем раунде финансирования, потому что это очень выгодная инвестиция, — подчеркнул предприниматель.

При этом Хуанг отказался уточнить размер финансирования. Вместе с тем глава Nvidia допустил, что это вложение, вероятно, станет крупнейшей инвестицией компании за всю ее историю. По данным источников, первоначальные планы Nvidia о вложении $100 млрд в OpenAI столкнулись с трудностями из-за сомнений, высказанных некоторыми сотрудниками компании по поводу сделки.

Ранее сообщалось, что OpenAI 13 февраля прекратит поддержку четырех устаревших моделей в своем основном сервисе ChatGPT. Из списка доступных будут удалены GPT-5 (Instant и Thinking), а также GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini и o4-mini. При этом для разработчиков, использующих эти модели через API, изменений не предвидится.

