24 марта 2026 в 16:46

«Не стал тушить»: циркача заключили под стражу по делу о пожаре в Москве

Циркача Чернова арестовали по делу о пожаре в Москве с четырьмя жертвами

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Циркового артиста Евгения Чернова заключили под стражу по делу о пожаре на улице Николоямской в Москве, в котором погибли четыре человека, передает столичная прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Он рассказал, что сел за компьютерный стол, включил фильмы и во время просмотра курил, а потом уснул. Чернов проснулся от запаха гари и заметил пепел на кресле, где сидел. Мужчина вскочил, попытался стряхнуть пепел, однако кресло начало дымиться.

Я вышел на балкон и открыл одну створку, чтобы проветрить квартиру, от этого кресло вспыхнуло огнем и началось сильное открытое горение. Я испугался и никак не стал тушить кресло, а выбежал из квартиры, — рассказал он.

Ранее в Сети появились кадры пожара в жилом многоэтажном доме в Москве. Всего спасли 21 человека, среди них пять детей. Одного из погибших нашли на лестничной клетке. До этого Чернов признал вину в причинении смерти по неосторожности при пожаре в центре Москвы.

До этого сообщалось, что число людей, погибших при пожаре в жилом доме на Николоямской улице, увеличилось до четырех человек. По данным прокуратуры, один из пострадавших скончался в больнице.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция обвинила 12-летнего мальчика в изнасиловании пенсионерки
Набиуллина раскрыла причину замедления инфляции в России
В Новосибирской области ликвидированы все очаги пастереллеза
Стало известно, как распознать мошенников в Telegram и защититься от них
Шойгу: цели ударов США и Израиля по Ирану непонятны даже им самим
В ГД принят законопроект об отпуске для родителей военнослужащих-инвалидов
Убили или утонул в Байкале? Таинственное исчезновение подростка в Иркутске
Появился первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере
Продолжение кризиса в Иране может ударить по Европе
Шойгу предупредил об угрозе от затягивания войны на Ближнем Востоке
Россиянка сорвала многомиллионный джекпот на деньги мужа
Ребенок едва не остался без рук из-за находки на улице
Объекты аэрокосмической промышленности Израиля атаковали с воздуха
В Госдуме разъяснили важность закона о жертвах геноцида советского народа
Депутаты Рады отказались идти на работу из-за угроз избиений и провокаций
Россиянка предстанет перед судом из-за злостной неуплаты алиментов
Кого спасли сотрудники МЧС из сгоревших квартир в Севастополе
Названа главная проблема, которую ВСУ считают препятствием наступлению
Военный ОАЭ погиб в Бахрейне при отражении иранских атак
Дмитриев раскрыл судьбу Европы на фоне энергокризиса
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

