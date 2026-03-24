«Не стал тушить»: циркача заключили под стражу по делу о пожаре в Москве

Циркового артиста Евгения Чернова заключили под стражу по делу о пожаре на улице Николоямской в Москве, в котором погибли четыре человека, передает столичная прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Он рассказал, что сел за компьютерный стол, включил фильмы и во время просмотра курил, а потом уснул. Чернов проснулся от запаха гари и заметил пепел на кресле, где сидел. Мужчина вскочил, попытался стряхнуть пепел, однако кресло начало дымиться.

Я вышел на балкон и открыл одну створку, чтобы проветрить квартиру, от этого кресло вспыхнуло огнем и началось сильное открытое горение. Я испугался и никак не стал тушить кресло, а выбежал из квартиры, — рассказал он.

Ранее в Сети появились кадры пожара в жилом многоэтажном доме в Москве. Всего спасли 21 человека, среди них пять детей. Одного из погибших нашли на лестничной клетке. До этого Чернов признал вину в причинении смерти по неосторожности при пожаре в центре Москвы.

До этого сообщалось, что число людей, погибших при пожаре в жилом доме на Николоямской улице, увеличилось до четырех человек. По данным прокуратуры, один из пострадавших скончался в больнице.