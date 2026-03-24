Набиуллина назвала последствия изменения налогов в России в 2026 году

Эффект от изменения налогов в РФ в 2026 году оказался ограниченным, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время заседания в Госдуме. По ее словам, вклад в инфляцию составил чуть более одного процентного пункта. Последствия мягкой денежно-кредитной политики были бы более ощутимы, уточнила Набиуллина.

Мы внимательно анализировали цены в декабре, январе, феврале, и сейчас могу сказать, что эффект оказался ограниченным, — сказала Набиуллина.

Ранее доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко заявила, что молочные продукты с заменителями натурального жира подорожают в мае 2026 года. Она связала это с тем, что с 1 мая такая продукция лишится льготы по НДС. Рост налоговой нагрузки производители нередко перекладывают на плечи потребителей, повышая цены.

До этого сообщалось, что после январского скачка цен, когда огурцы стали одним из самых подорожавших продуктов, в марте наметилась положительная тенденция. Свежие огурцы в России стали дешевле на 3,1% — сейчас килограмм овоща в среднем стоит около 285 рублей.