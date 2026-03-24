Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 16:54

Набиуллина назвала последствия изменения налогов в России в 2026 году

Набиуллина: эффект от изменения налогов в РФ в 2026 году оказался ограниченным

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эффект от изменения налогов в РФ в 2026 году оказался ограниченным, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время заседания в Госдуме. По ее словам, вклад в инфляцию составил чуть более одного процентного пункта. Последствия мягкой денежно-кредитной политики были бы более ощутимы, уточнила Набиуллина.

Мы внимательно анализировали цены в декабре, январе, феврале, и сейчас могу сказать, что эффект оказался ограниченным, — сказала Набиуллина.

Ранее доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко заявила, что молочные продукты с заменителями натурального жира подорожают в мае 2026 года. Она связала это с тем, что с 1 мая такая продукция лишится льготы по НДС. Рост налоговой нагрузки производители нередко перекладывают на плечи потребителей, повышая цены.

До этого сообщалось, что после январского скачка цен, когда огурцы стали одним из самых подорожавших продуктов, в марте наметилась положительная тенденция. Свежие огурцы в России стали дешевле на 3,1% — сейчас килограмм овоща в среднем стоит около 285 рублей.

Россия
Центробанк РФ
Эльвира Набиуллина
налоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция обвинила 12-летнего мальчика в изнасиловании пенсионерки
Набиуллина раскрыла причину замедления инфляции в России
В Новосибирской области ликвидированы все очаги пастереллеза
Стало известно, как распознать мошенников в Telegram и защититься от них
Шойгу: цели ударов США и Израиля по Ирану непонятны даже им самим
В ГД принят законопроект об отпуске для родителей военнослужащих-инвалидов
Убили или утонул в Байкале? Таинственное исчезновение подростка в Иркутске
Появился первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере
Продолжение кризиса в Иране может ударить по Европе
Шойгу предупредил об угрозе от затягивания войны на Ближнем Востоке
Россиянка сорвала многомиллионный джекпот на деньги мужа
Ребенок едва не остался без рук из-за находки на улице
Объекты аэрокосмической промышленности Израиля атаковали с воздуха
В Госдуме разъяснили важность закона о жертвах геноцида советского народа
Депутаты Рады отказались идти на работу из-за угроз избиений и провокаций
Россиянка предстанет перед судом из-за злостной неуплаты алиментов
Кого спасли сотрудники МЧС из сгоревших квартир в Севастополе
Названа главная проблема, которую ВСУ считают препятствием наступлению
Военный ОАЭ погиб в Бахрейне при отражении иранских атак
Дмитриев раскрыл судьбу Европы на фоне энергокризиса
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.