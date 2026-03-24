24 марта 2026 в 17:02

Пятеро украинцев отправились в колонию за нарколаборатории в регионе России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Московский областной суд вынес приговор пятерым гражданам Украины, организовавшим подпольные нарколаборатории на территории региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Фигуранты получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 16,5 до 19,5 года.

По данным следствия, с 2018 по 2022 год осужденные создали три лаборатории по производству запрещенных веществ. За это время им удалось изготовить не менее 16 кг наркотического средства и не менее 33 кг его производного. Часть произведенного «товара» злоумышленники расфасовали и разместили в тайниках, готовясь к дальнейшему сбыту. В зависимости от роли каждого фигуранта им были предъявлены обвинения в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере, покушении на сбыт, а также в руководстве преступным сообществом и участии в нем.

В пресс-службе суда уточнили, что все пятеро осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил им денежные штрафы в размере от 700 тыс. до 2 млн рублей.

Ранее в Петергофе сотрудники полиции задержали двоих местных жителей, у которых обнаружили 21 куст конопли и почти 7 кг марихуаны. Помимо этого, у них нашли оборудование для выращивания и упаковки наркотического вещества. Один из задержанных сообщил, что выращивал томаты, но это «оказались не они».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Россия
Подмосковье
суды
украинцы
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему хейтят Лерчек
Полиция обвинила 12-летнего мальчика в изнасиловании пенсионерки
Набиуллина раскрыла причину замедления инфляции в России
В Новосибирской области ликвидированы все очаги пастереллеза
Стало известно, как распознать мошенников в Telegram и защититься от них
Шойгу: цели ударов США и Израиля по Ирану непонятны даже им самим
В ГД принят законопроект об отпуске для родителей военнослужащих-инвалидов
Убили или утонул в Байкале? Таинственное исчезновение подростка в Иркутске
Появился первый официальный кадр из нового сериала о Гарри Поттере
Продолжение кризиса в Иране может ударить по Европе
Шойгу предупредил об угрозе от затягивания войны на Ближнем Востоке
Россиянка сорвала многомиллионный джекпот на деньги мужа
Ребенок едва не остался без рук из-за находки на улице
Иран ударил по «космическому сердцу» Израиля
В Госдуме разъяснили важность закона о жертвах геноцида советского народа
Депутаты Рады отказались идти на работу из-за угроз избиений и провокаций
Россиянка предстанет перед судом из-за злостной неуплаты алиментов
Кого спасли сотрудники МЧС из сгоревших квартир в Севастополе
Названа главная проблема, которую ВСУ считают препятствием наступлению
Военный ОАЭ погиб в Бахрейне при отражении иранских атак
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

