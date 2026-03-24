Пятеро украинцев отправились в колонию за нарколаборатории в регионе России

Московский областной суд вынес приговор пятерым гражданам Украины, организовавшим подпольные нарколаборатории на территории региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Фигуранты получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 16,5 до 19,5 года.

По данным следствия, с 2018 по 2022 год осужденные создали три лаборатории по производству запрещенных веществ. За это время им удалось изготовить не менее 16 кг наркотического средства и не менее 33 кг его производного. Часть произведенного «товара» злоумышленники расфасовали и разместили в тайниках, готовясь к дальнейшему сбыту. В зависимости от роли каждого фигуранта им были предъявлены обвинения в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере, покушении на сбыт, а также в руководстве преступным сообществом и участии в нем.

В пресс-службе суда уточнили, что все пятеро осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил им денежные штрафы в размере от 700 тыс. до 2 млн рублей.

Ранее в Петергофе сотрудники полиции задержали двоих местных жителей, у которых обнаружили 21 куст конопли и почти 7 кг марихуаны. Помимо этого, у них нашли оборудование для выращивания и упаковки наркотического вещества. Один из задержанных сообщил, что выращивал томаты, но это «оказались не они».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.