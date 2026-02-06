У посадивших помидоры россиян выросла марихуана

В Петергофе сотрудники полиции задержали двоих местных жителей, у которых обнаружили 21 куст конопли и почти семь кг марихуаны, сообщили в региональном главке МВД России. Помимо этого, у них нашли оборудование для выращивания и упаковки наркотического вещества.

В ходе проведенного обыска в доме по месту их проживания оперативники изъяли четыре пакета с растительным веществом, общей массой 6981 г., 21 куст конопли, а также оборудование для культивирования, электронные весы и упаковочный материал, — говорится в сообщении.

Один из задержанных сообщил, что выращивал томаты, но, это «оказались не они». Второй участник дела сознался, что культивировал наркотическое растение для личного удовольствия. Оба подозреваемых были взяты под стражу в рамках расследования дела о попытке сбыта наркотиков в особо крупном объеме.

Ранее дагестанские таможенники пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков. В грузовике, следовавшем в Россию из страны Ближнего Востока, было обнаружено более 122 кг марихуаны. За рулем автомобиля находился гражданин России. Изъятая партия наркотиков имеет ориентировочная стоимость свыше 200 млн рублей. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.