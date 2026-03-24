Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал политическую карьеру лидеров Еврокомиссии и Великобритании, назвав происходящее бюрократическим выживанием. В соцсети Х спецпредставитель президента РФ сравнил их нахождение у власти с «научно засвидетельствованным выживанием» в безвыходной ситуации.

Бюрократическое выживание Урсулы Pfizer фон дер Ляйен и Стармера, несмотря на их некомпетентность, скандалы и промахи, — написал Дмитриев в своем аккаунте.

Ранее политик назвал «роковой и идиотской» ошибкой решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отказе от российских энергоресурсов. По его словам, только сейчас Европа смогла признать, что энергетический кризис стал для региона критическим.

До этого Дмитриев с иронией посоветовал европейцам поминать «добрым словом» своих политиков, когда они столкнутся с взлетом цен на бензин. Он припомнил руководству ЕС действия, которые привели к кризису и назвал его виновниками руководителя дипломатии ЕС Каю Каллас, премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Латвии Эвику Силиня.