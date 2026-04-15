15 апреля 2026 в 09:41

«Тут Фрейд нужен им»: Захарова дала НАТО один совет на фоне абьюза США

Захарова посоветовала НАТО изучить Фрейда для избавления от детских фобий

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Руководству стран НАТО следует изучить работы психоаналитика Зигмунда Фрейда и разобраться со своими «детскими фобиями», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат обратила внимание на то, как США поставили себе в подчинение другие страны Альянса, назвав это травматическим характером отношений.

Тут Фрейд нужен им безвариативно. Нужно открывать книгу и читать, — указала Захарова.

До этого дипломат заявляла, что комплекс превосходства и ощущение собственной исключительности не позволяют западным странам признать допущенные ошибки и покаяться в проявлениях гордыни, тщеславия и высокомерия. Она отметила, что единственным выходом из такой позиции могло бы стать искреннее признание вины.

Ранее представитель МИД РФ отмечала, что постепенная легализация реваншистских настроений фиксируется в странах Запада и в Японии. По ее словам, в Токио до сих пор не признали ответственность за события Второй мировой войны.

Также Захарова указывала, что поездка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на позиции ВСУ на Запорожском направлении стала демонстрацией деструктивной роли. Она подчеркнула, что вряд ли какой-либо другой политик смог бы столь же ярко выполнить подобную задачу.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

