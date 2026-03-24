Командир проиранского ополчения погиб в ходе новых ударов США

Командир проиранского ополчения Саад Даваи погиб в Ираке в результате ударов США, сообщила пресс-служба военного подразделения. Кроме того, ополчение потеряло 14 бойцов, сказано в публикации.

Силы народной мобилизации скорбят по группе героических бойцов, погибших вместе с командующим оперативной группой в провинции Анбар Саадом Даваи, — говорится в сообщении.

Ранее журналисты сообщили, что жертвами авиаударов Израиля и США по территории Ирана стали порядка 1,5 тыс. мирных жителей. Трагедию наглядно иллюстрирует сюжет иранского телевидения: под обломками разрушенного дома погибла многодетная семья, где самому маленькому ребенку было всего 10 дней.

До этого иранское Министерство культуры сообщило, что в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля повреждения получили 108 объектов исторического значения. Подавляющее большинство разрушений пришлось на Тегеран, где пострадало 60 памятников культурного наследия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы в «несколько часов» уничтожили 10 неактивных катеров или кораблей Ирана, предназначенных для минирования. Заявление прозвучало на фоне продолжающихся ответных ударов Тегерана и растущих жертв с иранской стороны.