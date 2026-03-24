24 марта 2026 в 13:44

Предприниматель объяснил, как банки выявляют нелегальных бизнесменов

Предприниматель Пушко: переводы от третьих лиц могут вызвать подозрения у банка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Из-за постоянных переводов от третьих лиц банки могут заподозрить, что человек ведет бизнес и не платит налоги, рассказал НСН руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко. Он отметил, что еще одной причиной подозрений могут быть комментарии к переводу от клиентов.

Во-первых, это получение на свой счет постоянных платежей от третьих лиц. Часто эти третьи лица не находятся в книжке контактов данного человека. Во-вторых, иногда покупатели пишут, что оплата за тот-то товар или за такую-то услугу, что прямо указывает на то, что это коммерческая сделка, — рассказал Пушко.

Предприниматель подчеркнул, что согласно новому законопроекту, Банк России будет сообщать ФНС о счетах с признаками предпринимательской деятельности. По его словам, это поможет снизить доли расчетов без уплаты налогов и обелить экономику.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что с 1 апреля вступает в силу новый закон о рассрочке, который запрещает продавцам завышать цены на один и тот же товар в зависимости от того, оплачивает его покупатель сразу или вносит сумму частями. Данное изменение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту прав потребителей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сийярто снова припомнил Зеленскому игру на рояле без рук
Стилист перечислила самые модные материалы весны 2026 года
«Звезда есть звезда»: ветеран ЦСКА о завершающем карьеру Вагнере Лаве
Евросоюз «закрыл свои двери» перед Украиной
«Тоттенхэм» решил уволить главного тренера через 38 дней после назначения
ВСУ пытались атаковать пять российских регионов с помощью 20 БПЛА
В Минздраве указали на снижение числа повторных инфарктов в России
Бабушкина назвала взаимодействие с федеральной властью залогом развития
Стройка ЖК в Калининграде обернулась трагическим несчастьем
Нутрициолог рассказала, как бороться с гиповитаминозом весной
Галкин и Пугачева отписали детям долю подмосковного замка
Медведев объяснил поражение на «Мастерс» в Майами
Мурашко раскрыл правду о решении проблемы с туберкулезом в России
Способный перекусить металл ядовитый иглобрюх испугал рыбаков
Юрист успокоил россиян насчет штрафов за кормление голубей
Определенной группе детей в России могут запретить использование телефонов
В Москве начали продавать куличи за 100 тысяч рублей
В небе заметили «летающую крепость» с ядерными ракетами
Раскрыта истинная цель сообщений о планах Зеленского воевать три года
Леброн Джеймс впервые за 16 лет неприятно удивил фанатов
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

