Предприниматель объяснил, как банки выявляют нелегальных бизнесменов

Из-за постоянных переводов от третьих лиц банки могут заподозрить, что человек ведет бизнес и не платит налоги, рассказал НСН руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко. Он отметил, что еще одной причиной подозрений могут быть комментарии к переводу от клиентов.

Во-первых, это получение на свой счет постоянных платежей от третьих лиц. Часто эти третьи лица не находятся в книжке контактов данного человека. Во-вторых, иногда покупатели пишут, что оплата за тот-то товар или за такую-то услугу, что прямо указывает на то, что это коммерческая сделка, — рассказал Пушко.

Предприниматель подчеркнул, что согласно новому законопроекту, Банк России будет сообщать ФНС о счетах с признаками предпринимательской деятельности. По его словам, это поможет снизить доли расчетов без уплаты налогов и обелить экономику.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что с 1 апреля вступает в силу новый закон о рассрочке, который запрещает продавцам завышать цены на один и тот же товар в зависимости от того, оплачивает его покупатель сразу или вносит сумму частями. Данное изменение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту прав потребителей.