Психолог назвала неожиданную причину стресса у многих россиян Психолог Колобова: информация в Telegram часто повышает уровень стресса у людей

Информация в Telegram зачастую повышает уровень стресса и тревожности у россиян, заявила телеканалу «Крым 24» нейропсихолог Светлана Колобова. По ее мнению, этот популярный мессенджер превратился из платформы для общения в пространство, вызывающее беспокойство у населения.

Туда люди заходят и читают, что все пропало, нас предали. Если смысловая ткань нашего государства держится только на Telegram — это странно, — высказалась Колобова.

По ее словам, многие пользователи ошибочно воспринимают информацию там, как нечто важное и влияющее на процессы в стране. На самом люди просто потребляют контент, зачастую испытывая при этом негативные эмоции.

