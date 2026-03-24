24 марта 2026 в 13:38

Психолог назвала неожиданную причину стресса у многих россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Информация в Telegram зачастую повышает уровень стресса и тревожности у россиян, заявила телеканалу «Крым 24» нейропсихолог Светлана Колобова. По ее мнению, этот популярный мессенджер превратился из платформы для общения в пространство, вызывающее беспокойство у населения.

Туда люди заходят и читают, что все пропало, нас предали. Если смысловая ткань нашего государства держится только на Telegram — это странно, — высказалась Колобова.

По ее словам, многие пользователи ошибочно воспринимают информацию там, как нечто важное и влияющее на процессы в стране. На самом люди просто потребляют контент, зачастую испытывая при этом негативные эмоции.

Ранее психолог Дмитрий Кудряшов заявил, что внуки зумеров имеют все шансы стать наиболее ментально здоровым поколением среди россиян. По его словам, нынешняя молодежь корректирует свое состояние с помощью терапии и антидепрессантов, однако полностью его не уравновешивает.

психологи
общество
мессенджеры
расстройства
Москва

Общество

Шоу-бизнес

