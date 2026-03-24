Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 06:30

Психолог объяснила, как воспитать в ребенке самостоятельность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Для формирования самостоятельности детям необходимо давать задачи, соответствующие их возможностям, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. По ее словам, при возникновении ошибок не стоит сразу же приходить на помощь, чтобы позволить ребенку извлечь собственный опыт.

Самостоятельность формируется не через требования «сделай сам», а через постепенную передачу детям ответственности в безопасных для них зонах. Важно давать посильные задачи и выдерживать паузу, не спешить помогать при первых трудностях, чтобы у ребенка был опыт. Ошибки здесь неизбежны и необходимы — именно через них формируется уверенность и ощущение собственной компетентности. В подростковом возрасте самостоятельность — это уже не только про действия, но и про умение думать, принимать решения и сталкиваться с их последствиями, — поделилась Михеичева.

По ее словам, нельзя занимать позицию «я же тебя предупреждала, теперь разбирайся сам», поскольку такой подход разрушает доверие. Кроме того, указала Михеичева, ребенок приходит к выводу, что выполнять указания куда безопаснее. В результате, пояснила Михеичева, подросток перекладывает ответственность на родителей, так как боится справляться с последствиями в одиночку.

Отдельный важный момент — готовность самого взрослого принимать автономность ребенка. Часто она декларируется, но не поддерживается в реальном общении. В такой атмосфере детям сложно пробовать, ошибаться и выстраивать собственную позицию. Самостоятельность растет там, где к ней относятся серьезно, с уважением и готовностью оставаться рядом, даже если что-то пошло не так, — заключила Михеичева.

Ранее психолог Анастасия Ивкина заявила, что финансовую грамотность следует прививать детям до подросткового возраста. По ее словам, основы обращения с деньгами нужно объяснять детям примерно с трех лет.

психологи
дети
родители
советы
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.