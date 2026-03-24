Дерматолог предупредила об опасности некачественного нижнего белья

Длительное ношение некачественного нижнего белья может вызвать раздражение на коже и даже дерматит, заявила «Ямал-Медиа» дерматолог Юлия Галлямова. Врач отметила, что синтетические вещи хуже впитывают пот и выделения, создавая идеальную среду для размножения бактерий.

Такое белье создает парниковый эффект, а он способствует развитию грибковых инфекций, предупредила Галлямова. Это грозит бактериальным вагинозом и другими проблемами. По мнению врача, важны не только качественные материалы, но и правильно подобранная модель.

Трусы-шорты могут сильно сдавливать бедра — они противопоказаны женщинам с варикозным расширением вен. Бикини и танга допустимо носить только летом под легкие платья. Дело в том, что такие модели могут ухудшить кровообращение в малом тазу, особенно в сочетании с узкими брюками. На повседневные дни лучше всего выбирать слипы.

Ранее врач Али Альмасри заявил, что нарушения гормонального фона, повышенная активность сальных желез и жизнедеятельность кожных бактерий нередко приводят к развитию акне. Он отметил, что это заболевание далеко не всегда связано с проблемами с ЖКТ.