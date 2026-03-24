24 марта 2026 в 14:28

Дерматолог предупредила об опасности некачественного нижнего белья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Длительное ношение некачественного нижнего белья может вызвать раздражение на коже и даже дерматит, заявила «Ямал-Медиа» дерматолог Юлия Галлямова. Врач отметила, что синтетические вещи хуже впитывают пот и выделения, создавая идеальную среду для размножения бактерий.

Такое белье создает парниковый эффект, а он способствует развитию грибковых инфекций, предупредила Галлямова. Это грозит бактериальным вагинозом и другими проблемами. По мнению врача, важны не только качественные материалы, но и правильно подобранная модель.

Трусы-шорты могут сильно сдавливать бедра — они противопоказаны женщинам с варикозным расширением вен. Бикини и танга допустимо носить только летом под легкие платья. Дело в том, что такие модели могут ухудшить кровообращение в малом тазу, особенно в сочетании с узкими брюками. На повседневные дни лучше всего выбирать слипы.

Ранее врач Али Альмасри заявил, что нарушения гормонального фона, повышенная активность сальных желез и жизнедеятельность кожных бактерий нередко приводят к развитию акне. Он отметил, что это заболевание далеко не всегда связано с проблемами с ЖКТ.

«Мы хотим ехать»: Машков предложил вернуть фронтовые гастроли для артистов
Генетики раскрыли, когда жизнь человека увеличится еще на 10 лет
Посол раскрыл, как Британия и Ирландия могут устроить хаос в Атлантике
Американский журналист докопался до правды о подрыве «Северного потока»
Политолог оценил сообщения о возможной остановке военной помощи США Украине
Врач рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита
Сийярто снова припомнил Зеленскому игру на рояле без рук
Стилист перечислила самые модные материалы весны 2026 года
«Звезда есть звезда»: ветеран ЦСКА о завершающем карьеру Вагнере Лаве
Евросоюз «закрыл свои двери» перед Украиной
«Тоттенхэм» решил уволить главного тренера через 38 дней после назначения
ВСУ пытались атаковать пять российских регионов с помощью 20 БПЛА
В Минздраве указали на снижение числа повторных инфарктов в России
Бабушкина назвала взаимодействие с федеральной властью залогом развития
Стройка ЖК в Калининграде обернулась трагическим несчастьем
Нутрициолог рассказала, как бороться с гиповитаминозом весной
Галкин и Пугачева отписали детям долю подмосковного замка
Медведев объяснил поражение на «Мастерс» в Майами
Мурашко раскрыл правду о решении проблемы с туберкулезом в России
Способный перекусить металл ядовитый иглобрюх испугал рыбаков
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
