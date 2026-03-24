Психолог объяснил, как пережить сорванный отпуск

Рефлексия поможет пережить разочарование от сорванного отпуска, рассказал LIFE.ru психолог Александр Кичаев. Он посоветовал рассмотреть альтернативные варианты досуга — провести время на даче или совершить поездку по России.

Для начала важно принять, что планы по отпуску не реализовались. Признать и прорефлексировать все сопутствующие эмоции: разочарование, досаду, грусть. Это нормально, и этому нужно дать место. Второй шаг — изменить точку зрения. Вместо «как жаль, все плохо, черт побери», попробовать подумать: а ведь это шанс попробовать что-то новое, — рассказал Кичаев.

Психолог отметил, что еще одним способом качественного отдыха может стать цифровой детокс. По его словам, также можно попробовать заняться новым хобби — танцами, кулинарией или серфингом.

Ранее турэксперт Татьяна Ракулова рассказала, что тихий туризм — поездки на выходные в небольшие города с достопримечательностями. Она отметила, что сейчас тренд набирает обороты.