Стратегический бомбардировщик B-52, также известный как «летающая или стратосферная крепость», был замечен в небе над пустыней Мохаве в Калифорнии с двумя ядерными крылатыми ракетами большой дальности AGM-181 Long-Range Standoff (LRSO) или их прототипами, сообщает портал TWZ. По данным авторов, самолет поднялся с авиабазы Эдвардс. Предположительно, именно там проходили летные испытания нового вооружения.

Ракета AGM-181 LRSO разрабатывается для замены устаревшей AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM). Новое изделие должно стать ключевым элементом стратегической ядерной триады США на ближайшие десятилетия. Вместе с бомбардировщиком B-52 в небе над Мохаве также были замечены истребитель F-22 Raptor 2.0 и топливозаправщик NKC-135.

До этого выяснилось, что американские обвинения в адрес России и Китая в проведении ядерных испытаний не имеют доказательной базы, о чем сказали в постпредстве РФ при международных организациях в Вене. В дипмиссии подчеркнули, что интерпретации США данных мониторинга ДВЗЯИ не служат подтверждением ядерных испытаний и создают системные риски для режима ядерного нераспространения.