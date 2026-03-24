Президент Украины Владимир Зеленский стремится привлечь внимание Евросоюза и добиться разморозки обещанных €90 млрд, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал новость, что политик поручил Раде быть готовой работать в условиях конфликта с Россией еще три года. По словам эксперта, на этом фоне Киев, вероятно, будет делать подобные заявления в будущем.

Зеленский — большой специалист в информационном плане. Он работает, наверное, лучше всех. Украинский президент сейчас больше обращен к Европе, потому что европейцы поставляют [ВСУ] беспилотники, которые летят в Россию каждый день. Поэтому я думаю, что идет большая игра с его стороны, и будет много различных заявлений. Он соревнуется с [Дональдом] Трампом (президент США. — NEWS.ru). Конечно, [Зеленский обращается к Европе, пытаясь привлечь внимание и получить оружие с их стороны]. Он хочет прежде всего, чтобы разморозили €90 млрд, — пояснил Дандыкин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Зеленский, находящийся под влиянием Запада, никогда не подпишет мирное соглашение с Россией. По мнению парламентария, Украина выполняет стратегическую задачу своих западных кураторов, направленную на уничтожение украинского народа.