24 марта 2026 в 14:35

Раскрыта истинная цель сообщений о планах Зеленского воевать три года

Военэксперт Дандыкин: Зеленский хочет привлечь внимание ЕС и получить €90 млрд

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский стремится привлечь внимание Евросоюза и добиться разморозки обещанных €90 млрд, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал новость, что политик поручил Раде быть готовой работать в условиях конфликта с Россией еще три года. По словам эксперта, на этом фоне Киев, вероятно, будет делать подобные заявления в будущем.

Зеленский — большой специалист в информационном плане. Он работает, наверное, лучше всех. Украинский президент сейчас больше обращен к Европе, потому что европейцы поставляют [ВСУ] беспилотники, которые летят в Россию каждый день. Поэтому я думаю, что идет большая игра с его стороны, и будет много различных заявлений. Он соревнуется с [Дональдом] Трампом (президент США. — NEWS.ru). Конечно, [Зеленский обращается к Европе, пытаясь привлечь внимание и получить оружие с их стороны]. Он хочет прежде всего, чтобы разморозили €90 млрд, — пояснил Дандыкин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что Зеленский, находящийся под влиянием Запада, никогда не подпишет мирное соглашение с Россией. По мнению парламентария, Украина выполняет стратегическую задачу своих западных кураторов, направленную на уничтожение украинского народа.

Владимир Зеленский
Украина
Европа
СВО
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Политолог оценил сообщения о возможной остановке военной помощи США Украине
Врач рассказала о схемах вакцинации от клещевого энцефалита
Сийярто снова припомнил Зеленскому игру на рояле без рук
Стилист перечислила самые модные материалы весны 2026 года
«Звезда есть звезда»: ветеран ЦСКА о завершающем карьеру Вагнере Лаве
Евросоюз «закрыл свои двери» перед Украиной
«Тоттенхэм» решил уволить главного тренера через 38 дней после назначения
ВСУ пытались атаковать пять российских регионов с помощью 20 БПЛА
В Минздраве указали на снижение числа повторных инфарктов в России
Бабушкина назвала взаимодействие с федеральной властью залогом развития
Стройка ЖК в Калининграде обернулась трагическим несчастьем
Нутрициолог рассказала, как бороться с гиповитаминозом весной
Галкин и Пугачева отписали детям долю подмосковного замка
Медведев объяснил поражение на «Мастерс» в Майами
Мурашко раскрыл правду о решении проблемы с туберкулезом в России
Способный перекусить металл ядовитый иглобрюх испугал рыбаков
Юрист успокоил россиян насчет штрафов за кормление голубей
Определенной группе детей в России могут запретить использование телефонов
В Москве начали продавать куличи за 100 тысяч рублей
В небе заметили «летающую крепость» с ядерными ракетами
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

