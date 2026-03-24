24 марта 2026 в 11:03

Раскрыта новая схема мошенничества с аккаунтами в Telegram

Мошенники начали писать пользователям Telegram в секретных чатах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мошенники под видом сотрудников техподдержки Telegram начали выманивать у пользователей доступ к их аккаунтам, сообщила пресс-служба петербургской киберполиции. Для этого злоумышленники создают секретные чаты.

Секретный чат в Telegram обладает повышенной защитой: сообщения в нем недоступны третьим лицам, а сделать скриншот переписки невозможно. Эту функцию мошенники используют, чтобы усыпить бдительность жертв.

Пользователю приходит сообщение о входе в аккаунт с нового устройства. Для «аутентификации» злоумышленники просят перейти по фишинговой ссылке или ввести присланный код. После этого они получают полный доступ к аккаунту, контактам и от имени владельца рассылают просьбы о деньгах его близким. В полиции напоминают, что официальная техподдержка Telegram пишет только в обычном чате и исключительно с верифицированных аккаунтов.

Ранее в пресс-центре Министерства внутренних дел России сообщили о новой мошеннической схеме, основанной на тактике обратного звонка. Злоумышленники рассылают гражданам СМС или сообщения в мессенджерах о якобы взломе аккаунта, убеждая жертву перезвонить по указанному номеру, после чего в ходе разговора выманивают код доступа к порталу «Госуслуги».

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
