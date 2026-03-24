24 марта 2026 в 14:45

Стройка ЖК в Калининграде обернулась трагедией

Рабочий разбился насмерть на стройке в Калининграде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Калининграде рабочий насмерть рухнул с высоты на стройке ЖК «Танго», сообщил Telegram-канал регионального СК. Трагедия произошла 21 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

По предварительным данным, вечером 21 марта 2026 года с высоты четвертого этажа строящегося девятиэтажного дома на улице Каблукова в Калининграде упал рабочий подрядной организации, проводивший уборку на строительных лесах без экипировки, — уточнили в ведомстве.

Ранее в Казани мужчина получил травму ног из-за резкого торможения лифта в жилом комплексе. Прокуратура начала проверку инцидента на предмет соблюдения правил эксплуатации оборудования. В местных сообществах жители отмечали, что это не первый случай неисправной работы лифта.

До этого стало известно, что двое рабочих упали в шахту лифта с высоты 27-го этажа. Инцидент произошел в строящемся доме в Нижнем Новгороде. Отмечается, что мужчины рухнули на бетонное основание шахты и сразу скончались от полученных травм.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

