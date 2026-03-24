Стройка ЖК в Калининграде обернулась трагедией

В Калининграде рабочий насмерть рухнул с высоты на стройке ЖК «Танго», сообщил Telegram-канал регионального СК. Трагедия произошла 21 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

По предварительным данным, вечером 21 марта 2026 года с высоты четвертого этажа строящегося девятиэтажного дома на улице Каблукова в Калининграде упал рабочий подрядной организации, проводивший уборку на строительных лесах без экипировки, — уточнили в ведомстве.

