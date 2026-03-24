Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 14:29

Легковушка с десятиствольной РСЗО разнесла американскую базу в Ираке

Базу США в Ираке атаковала легковая машина с десятиствольной РСЗО в багажнике

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Поддерживаемые Ираном вооруженные структуры в Ираке атаковали военную базу США с помощью десятиствольной РСЗО, спрятанной в багажнике легкового автомобиля. Фотографию одной из таких машин опубликовал Telegram-канал «Осведомитель». На нем виден выгоревший остов машины, из багажника которой торчит почерневшая от пламени реактивная установка.

Как сообщается, 107-миллиметровая РСЗО семейства «Фаджр-1» осуществила залп по военной базе США «Виктория» в районе международного аэропорта Багдада. После атаки транспортное средство вспыхнуло, а расчет покинул его.

Fajr-1 является иранской версией китайской системы «Тип 63», разработанной в начале 1960-х годов. Собственное производство таких установок Тегеран наладил после ирано-иракской войны.

Ранее стало известно, что Йемен может принять решение вмешаться в войну на Ближнем Востоке на стороне Ирана, заявил высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр. По его словам, страна может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля. Суда, включая авианосцы, направляющиеся на территорию США и оккупированные территории, могут быть заблокированы.

Ближний Восток
Ирак
РСЗО
автомобили
обстрелы
военные базы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.