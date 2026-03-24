Легковушка с десятиствольной РСЗО разнесла американскую базу в Ираке Базу США в Ираке атаковала легковая машина с десятиствольной РСЗО в багажнике

Поддерживаемые Ираном вооруженные структуры в Ираке атаковали военную базу США с помощью десятиствольной РСЗО, спрятанной в багажнике легкового автомобиля. Фотографию одной из таких машин опубликовал Telegram-канал «Осведомитель». На нем виден выгоревший остов машины, из багажника которой торчит почерневшая от пламени реактивная установка.

Как сообщается, 107-миллиметровая РСЗО семейства «Фаджр-1» осуществила залп по военной базе США «Виктория» в районе международного аэропорта Багдада. После атаки транспортное средство вспыхнуло, а расчет покинул его.

Fajr-1 является иранской версией китайской системы «Тип 63», разработанной в начале 1960-х годов. Собственное производство таких установок Тегеран наладил после ирано-иракской войны.

Ранее стало известно, что Йемен может принять решение вмешаться в войну на Ближнем Востоке на стороне Ирана, заявил высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр. По его словам, страна может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля. Суда, включая авианосцы, направляющиеся на территорию США и оккупированные территории, могут быть заблокированы.