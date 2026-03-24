24 марта 2026 в 14:37

Определенной группе детей в России могут запретить использование телефонов

Кравцов: в РФ обсуждают запрет на использование телефонов до какого-то возраста

В России могут ввести запрет на использование телефонов детьми до определенного возраста, заявил в интервью «Эмпатия Манучи» министр просвещения РФ Сергей Кравцов. При этом он отметил, что конкретного решения по данному вопросу пока нет.

Нужен определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон, — сказал Кравцов.

Раннее использование смартфонов и планшетов, в том числе с трехлетнего возраста, негативно сказывается на психологическом развитии ребенка, отметил Кравцов. Необходимо установить возраст, с которого детям разрешено пользоваться мобильными устройствами.

По словам министра, соответствующие нормы пока не закреплены в документах, обсуждение продолжается. Кравцов также напомнил, что в школах уже действует запрет на использование мобильных телефонов во время уроков.

Ранее юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru заявил, что родителям стоит серьезно отнестись к поведению детей в поездах дальнего следования, так как громкие игры или разговоры по телефону в ночное время могут обернуться серьезными последствиями вплоть до высадки на ближайшей станции. По его словам, хотя прямого штрафа за подобные действия законодательством не предусмотрено, правила перевозок дают проводникам повод применить санкции против граждан.

Определенной группе детей в России могут запретить использование телефонов
