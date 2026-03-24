Юрист ответил, чем могут обернуться шумные детские игры в поезде Юрист Салкин: за шумные детские игры в вагоне могут высадить из поезда

Родителям стоит серьезно отнестись к поведению детей в поездах дальнего следования, так как громкие игры или разговоры по телефону в ночное время могут обернуться серьезными последствиями вплоть до высадки на ближайшей станции, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, хотя прямого штрафа за подобные действия законодательством не предусмотрено, правила перевозок дают проводникам повод применить санкции против граждан.

Штрафов за шумные игры детей в поезде или звонки по телефону в ночное время не предусмотрены. Однако если действия отдельных пассажиров нарушают общественный порядок, то по правилам перевозок такой гражданин может быть удален с поезда без возмещения ему стоимости проезда, — пояснил Салкин.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что Минтранс России планирует доработать нормативную базу по борьбе с авиадебоширами и увеличить срок запрета на перелеты для нарушителей до трех лет. Также, по его словам, рассматривается возможность обмена черными списками пассажиров между авиакомпаниями.