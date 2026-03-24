24 марта 2026 в 14:40

Юрист успокоил россиян насчет штрафов за кормление голубей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На практике человека вряд ли оштрафуют за кормление относительно небольшой стаи голубей, заявил в эфире «Авторадио» юрист Алексей Горелов. Он уточнил, что денежное взыскание предусмотрено за отходы потребления в производственных масштабах.

Штраф предусмотрен за отходы производства и потребления. Это должны быть либо именно отходы, которые уже начинают гнить, либо создавать антисанитарию. Опять же, это должно быть в промышленных масштабах. Промышленные масштабы — это десятки и сотни килограммов отходов. Если человек просто так сидит возле дома, кормит голубей хлебом или семечками и делает это не на постоянной основе — это совсем другое, — высказался Горелов.

Он отметил, что за такое максимум могут инкриминировать мелкое хулиганство. Но опять же последнее подразумевает нарушение общественного порядка, а кормление голубей не относится к этой категории, заключил эксперт.

Ранее юрист Ольга Ошкина заявила, что гражданам за кормление голубей у дома может грозить штраф до 3 тыс. рублей. По ее словам, массовое скопление птиц может нарушать санитарные требования.

штрафы
общество
птицы
юристы
