Адвокат назвала неочевидный способ добиться от заемщика погашения долга Юрист Артякова: переписки можно использовать в суде для доказательства долга

Переписки с фразами по типу «верну позже» можно использовать в суде в качестве доказательства долга, заявила РИАМО адвокат Марина Артякова. Подобные формулировки, а также сообщения с уточнением суммы или реквизитов могут расценить как признание задолженности.

Судами признается переписка как доказательство признания долга. Если вы потеряли расписку или договор займа, а должник не спешит вам возвращать долг, посмотрите вашу с ним историю общения. Если человек четко выражает волю быть должником, то это может расцениваться как одобрение сделки или признание претензии, — подчеркнула Артякова.

Для того чтобы суд принял переписку в качестве доказательства, скриншоты необходимо заверить у нотариуса. Если из них будет видно, что ответчик признавал задолженность или обещал ее погасить, суд с высокой вероятностью удовлетворит требования кредитора, заключила юрист.

