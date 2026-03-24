24 марта 2026 в 13:30

Трамп выбрал спорный способ голосования на выборах во Флориде

NYT: Трамп проголосовал по почте на специальных выборах во Флориде

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп проголосовал по почте на специальных выборах во Флориде, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные избирательной комиссии округа Палм-Бич. В записях комиссии статус отправленного бюллетеня был отмечен как «поданный по почте», при том, что в США идут споры о данном способе голосования.

Речь идет о специальных выборах, по итогам которых определится представитель округа Палм-Бич в палате представителей штата Флорида. На это место претендуют демократ Эмили Грегори и республиканец Джон Мейплс, которого поддерживает американский лидер.

Согласно информации издания, Трамп зарегистрирован в качестве избирателя в округе Палм-Бич с 2019 года. Это уже как минимум второй случай, когда президент использует голосование по почте — впервые он воспользовался такой возможностью в 2020 году.

Газета отмечает, что голосование Трампа происходит на фоне активной дискуссии в США о правилах проведения выборов. В центре внимания находится законопроект SAVE Act, который предусматривает ужесточение требований к подтверждению личности избирателей и может существенно осложнить процедуру голосования по почте.

Ранее стало известно, что несколько консервативных организаций в США подали иск против Трампа и попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Истцы требуют приостановить планы по закрытию учреждения на два года и проведению масштабной реконструкции.

