Трамп выбрал спорный способ голосования на выборах во Флориде

Президент США Дональд Трамп проголосовал по почте на специальных выборах во Флориде, сообщает газета New York Times со ссылкой на данные избирательной комиссии округа Палм-Бич. В записях комиссии статус отправленного бюллетеня был отмечен как «поданный по почте», при том, что в США идут споры о данном способе голосования.
Речь идет о специальных выборах, по итогам которых определится представитель округа Палм-Бич в палате представителей штата Флорида. На это место претендуют демократ Эмили Грегори и республиканец Джон Мейплс, которого поддерживает американский лидер.
Согласно информации издания, Трамп зарегистрирован в качестве избирателя в округе Палм-Бич с 2019 года. Это уже как минимум второй случай, когда президент использует голосование по почте — впервые он воспользовался такой возможностью в 2020 году.
Газета отмечает, что голосование Трампа происходит на фоне активной дискуссии в США о правилах проведения выборов. В центре внимания находится законопроект SAVE Act, который предусматривает ужесточение требований к подтверждению личности избирателей и может существенно осложнить процедуру голосования по почте.
