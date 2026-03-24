24 марта 2026 в 11:58

Новосибирцам прислали квитанции с долгом за капремонт в 55 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители одного из домов в Новосибирске получили квитанции с долгом за капремонт в 55 тыс. рублей, сообщает «КП-Новосибирск». Ранее жители сменили ЖСК на управляющую компанию.

Большинство жильцов исправно оплачивало капремонт, и тут на каждую квартиру начислили по 50–55 тыс. рублей за прошедшие 12 лет. Все были в шоке — откуда такие суммы? Особенно пенсионеры, которых у нас большинство. Через две недели Фонд модернизации нам ответил: суммы начислены верно, так как никто не передавал им информацию о начислениях на спецсчет, — сообщила бывший председатель ЖСК.

Член попечительского совета при Фонде модернизации ЖКХ Сергей Аверьяскин пообещал оказать содействие при разбирательстве. Он отметил, что необходимо собрать информацию об оплате за прошедшие периоды и предоставить ее в Фонд модернизации ЖКХ.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что при попытке коллекторов взыскать с граждан долги за коммунальные услуги можно обратиться в прокуратуру. Он отметил, что долги за ЖКХ могут взыскиваться только в судебном порядке самими коммунальными организациями, без привлечения коллекторских агентств.

Новосибирск
капремонт
долги
перерасчеты
В России будут наказывать за отрицание геноцида советского народа
Что известно о диверсиях и терактах на транспорте в России
Генштаб ВС России подготовит свыше 70 тыс. специалистов беспилотных систем
Трамп выбрал спорный способ голосования на выборах во Флориде
В Госдуме оценили шансы Валиевой вернуться к предыдущему уровню катания
Что известно о проекте запрета обвинительных публикаций в СМИ
Лихачев оценил значение строительства АЭС в Узбекистане
Еще одна авиакомпания может попасть в «белый список» Минцифры
«Мы не слышали»: Песков об ударах Израиля по судам с «российским оружием»
Бомбардировщик ВС США подал сигнал бедствия
«Хороший выбор»: Шлеменко о сотрудничестве бойца Джонса с IBA Bare Knuckle
Молдавия введет режим ЧП сроком на два месяца
Власти Подмосковья экстренно обратились к местным жителям
Легенда ЦСКА объявил о завершении футбольной карьеры
Овчинский: в Москве демонтировали более 850 домов в рамках реновации
Сотрудничавшего с СБУ россиянина наказали за госизмену
Танкер с нефтью пересек Ормузский пролив впервые с 28 февраля
Что известно о месте исчезновения пропавших на Волге школьников
Мужчина нарвался на жесткое наказание после наглой выходки в метро Москвы
В российском регионе задержали устроивших диверсию мужчину и подростка
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
