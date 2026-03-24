Новосибирцам прислали квитанции с долгом за капремонт в 55 тыс. рублей

Жители одного из домов в Новосибирске получили квитанции с долгом за капремонт в 55 тыс. рублей, сообщает «КП-Новосибирск». Ранее жители сменили ЖСК на управляющую компанию.

Большинство жильцов исправно оплачивало капремонт, и тут на каждую квартиру начислили по 50–55 тыс. рублей за прошедшие 12 лет. Все были в шоке — откуда такие суммы? Особенно пенсионеры, которых у нас большинство. Через две недели Фонд модернизации нам ответил: суммы начислены верно, так как никто не передавал им информацию о начислениях на спецсчет, — сообщила бывший председатель ЖСК.

Член попечительского совета при Фонде модернизации ЖКХ Сергей Аверьяскин пообещал оказать содействие при разбирательстве. Он отметил, что необходимо собрать информацию об оплате за прошедшие периоды и предоставить ее в Фонд модернизации ЖКХ.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что при попытке коллекторов взыскать с граждан долги за коммунальные услуги можно обратиться в прокуратуру. Он отметил, что долги за ЖКХ могут взыскиваться только в судебном порядке самими коммунальными организациями, без привлечения коллекторских агентств.