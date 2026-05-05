Россиянин лишился 1,7 млн рублей из-за роковой случайности

Прокуратура Красноярского края провела проверку и добилась возврата 1,7 млн рублей жителю Самары, с которого судебные приставы повторно и незаконно списали средства, приняв его за однофамильца-должника, сообщили в пресс-службе ведомства. Причиной ошибки стало роковое совпадение фамилии, имени, отчества и даже даты рождения.

Мужчина уже сталкивался с аналогичной ситуацией ранее. Тогда проблему удалось оперативно урегулировать, а самого гражданина даже внесли в реестр ошибочно идентифицированных должников, что, как предполагалось, должно было исключить подобные инциденты в будущем. Однако спустя время система дала сбой снова.

Приставы ограничили счета и имущество жителя Самары, после чего с него принудительно взыскали 1,7 млн рублей по исполнительному производству, открытому на совершенно другого человека из Красноярска. Прокурорская проверка подтвердила грубую ошибку. Незаконно удержанные денежные средства были возвращены пострадавшему в полном объеме.

Ранее российские судебные приставы списали долг Ирине Шейк. По информации источника, модель четыре года разыскивали в Еманжелинске, но безрезультатно. У 40-летней Шейк оставалась задолженность перед налоговой в размере 322 рублей 23 копеек, начисленная в 2018 году. К тому моменту она уже уехала за границу.