«Мы не слышали»: Песков об ударах Израиля по судам с «российским оружием»

В Кремле не располагают данными о том, что Израиль наносил удары по судам, которые якобы перевозили российское вооружение в Иран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о том, что такие удары были нанесены по кораблям в акватории Каспийского моря, передает РИА Новости.

Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на этот счет, — сказал Песков.

Ранее в МИД РФ по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Сергея Лаврова и его иранского коллеги Аббаса Аракчи заявили, что Россия и Иран обеспокоены опасным распространением ближневосточного конфликта на акваторию Каспийского моря. Глава иранского МИД поблагодарил российское правительство за оказываемую Исламской Республике весомую дипломатическую и иную поддержку.

До этого замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия призывает США и Израиль остановить эскалацию кризисной ситуации вокруг Ирана. Он подчеркнул, что как только война на Ближнем Востоке прекратится, обстановка в Ормузском проливе придет в норму.