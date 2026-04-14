14 апреля 2026 в 18:49

Названы страны, которые могут примкнуть к оборонному союзу ФРГ и Украины

Военэксперт Матвийчук: Норвегия и страны Балтии примкнут к союзу ФРГ и Украины

Анатолий Матвийчук Анатолий Матвийчук Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Норвегия и страны Балтии могут присоединиться к оборонному союзу Германии и Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что эти государства стараются придерживаться антироссийского курса.

Кто может присоединиться [к оборонному соглашению ФРГ и Украины] в первую очередь? Конечно же, Норвегия. Она тоже участвует практически во всех антироссийских проектах. Страны Балтии тоже могут присоединиться. Украина также заключила договор с ФРГ и отказала в социальных программах поддержки беженцев, особенно мужчин призывного возраста. Пока еще силового варианта высылки нет, но я полагаю, что скоро он появится. Норвегия и страны Балтии к этому тоже присоединятся, — сказал Матвийчук.

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Киев и Берлин подписали три важных соглашения в рамках нового масштабного пакета сотрудничества на €4 млрд. По его словам, цель этой «мегасделки» — усиление ПВО, развитие дальнобойных возможностей страны и совместного производства дронов.

Софья Якимова
С. Якимова
