Что известно о возможном запрете обвинительных публикаций в СМИ Госдума пока не рассматривает проект о запрете обвинительных публикаций в СМИ

Государственная Дума в настоящее время не рассматривает и, вероятно, не будет принимать к производству инициативу Госсовета Татарстана о запрете «обвинительной информации» в СМИ, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что подобные резонансные предложения должны проходить широкое обсуждение на экспертном и региональном уровнях, передает РИА Новости.

Мы ее не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать, — добавил председатель.

Спикер отметил, что документ пока находится лишь на стадии экспертизы в Совете законодателей, а не на официальной повестке парламента. До этого власти Татарстана предложили на федеральном уровне ограничить распространение в прессе и соцсетях любых обвинительных сведений до вступления судебного решения в силу. Также Володин призвал коллег из Татарстана и экспертное сообщество сосредоточиться на локальных дискуссиях, не создавая ложных ожиданий о скором принятии закона.

Ранее адвокат Илья Бахилин предупредил, что за клевету в домовом чате можно получить штраф в размере до 500 тыс. рублей. Он объяснил, что ответственность наступит, если человек опорочил честь и достоинство другого. Однако он подчеркнул, что на практике в таких случаях пользователей редко привлекают к ответственности.