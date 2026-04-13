Экс-советник крупного застройщика собиралась подкупить налоговиков

В Татарстане начали расследовать уголовное дело в отношении бывшего советника гендиректора строительной компании «Арслан» Елены Султановой, которую обвиняют в попытке передачи крупной взятки, сообщает «Коммерсант». Речь идет о 25 млн рублей, якобы предназначенных для урегулирования налоговых претензий в отношении компании.

По версии следствия, эти средства могли быть переданы для решения проблем «Арслана» с налоговыми органами. Сама Султанова утверждает, что обвинения против нее — результат оговора со стороны бывшего руководителя, который, по ее словам, не выплатил ей задолженность по заработной плате. Она также указывает, что сумма долга с учетом штрафных начислений совпадает с размером инкриминируемой взятки.

Альметьевский городской суд на днях продлил срок домашнего ареста Султановой. Она обвиняется также в мошенничестве. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, включая подписку о невыезде или запрет определенных действий, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Компания «Арслан» в свое время была заметным застройщиком и производителем бетонных конструкций, сейчас она проходит процедуру банкротства. Учредитель и руководитель компании Миннахтям Галеев дважды привлекался к ответственности по статье о неуплате налогов юридическим лицом. В одном случае ему был назначен штраф, а во втором дело прекратили после полного погашения налоговой задолженности.

Ранее в Новосибирске задержали бывшего начальника инспекции ФНС по Октябрьскому району по делу о крупной взятке. Его подозревают в получении 1,5 млн рублей.