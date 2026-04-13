Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 10:36

Экс-советник крупного застройщика собиралась подкупить налоговиков

Экс-советника главы «Арслана» обвинили в намерении передать взятку в Татарстане

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Татарстане начали расследовать уголовное дело в отношении бывшего советника гендиректора строительной компании «Арслан» Елены Султановой, которую обвиняют в попытке передачи крупной взятки, сообщает «Коммерсант». Речь идет о 25 млн рублей, якобы предназначенных для урегулирования налоговых претензий в отношении компании.

По версии следствия, эти средства могли быть переданы для решения проблем «Арслана» с налоговыми органами. Сама Султанова утверждает, что обвинения против нее — результат оговора со стороны бывшего руководителя, который, по ее словам, не выплатил ей задолженность по заработной плате. Она также указывает, что сумма долга с учетом штрафных начислений совпадает с размером инкриминируемой взятки.

Альметьевский городской суд на днях продлил срок домашнего ареста Султановой. Она обвиняется также в мошенничестве. Защита настаивала на более мягкой мере пресечения, включая подписку о невыезде или запрет определенных действий, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Компания «Арслан» в свое время была заметным застройщиком и производителем бетонных конструкций, сейчас она проходит процедуру банкротства. Учредитель и руководитель компании Миннахтям Галеев дважды привлекался к ответственности по статье о неуплате налогов юридическим лицом. В одном случае ему был назначен штраф, а во втором дело прекратили после полного погашения налоговой задолженности.

Ранее в Новосибирске задержали бывшего начальника инспекции ФНС по Октябрьскому району по делу о крупной взятке. Его подозревают в получении 1,5 млн рублей.

Регионы
Татарстан
взятки
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузовик столкнулся с поездом в Амурской области
Психотерапевт ответил, почему не стоит читать новости с утра
«Давать спуску нельзя»: депутат о нарушении ВСУ пасхального перемирия
Рособрнадзор принял важное решение о переносе дат ЕГЭ
Беременная женщина упала с платформы МЦД в Москве
Названа причина смерти пациентки после укола в московской клинике
Стали известны подробности предпоследнего матча Овечкина в НХЛ
Названа профессия, представителям которой труднее найти работу в 2026 году
Москвичам пообещали дождливые дни в середине апреля
Российский робот-снайпер с искусственным интеллектом пошел в серию
Российские врачи спасли мужчину после пяти часов клинической смерти
Стало известно, чем будет чревата для Венгрии русофобская политика
«Продолжат охват»: Пушилин раскрыл детали операции ВС России
Известные бренды одежды решили покинуть российский рынок
Названы симптомы, указывающие на проблемы с кровью
Напавших на корреспондента «Известий» Полторанина оставили под арестом
Боец ВСУ зарезал сослуживца и скрылся
Онколог назвал неочевидные признаки рака яичников
Энергетик ответил, какие цели преследуют США блокировкой Ормузского пролива
Политолог назвал последствия блокады Ирана со стороны США
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.