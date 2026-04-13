13 апреля 2026 в 12:10

Названа профессия, представителям которой труднее найти работу в 2026 году

IT-эксперт Полиненко: программистам станет сложнее найти работу в 2026 году

В 2026 году программистам будет сложнее найти работу, предположил в беседе с NEWS.ru директор по продукту платформы «Сфера» Сергей Полиненко. По его словам, бизнес оптимизирует бюджеты, а часть типовых задач начинающих специалистов постепенно берут на себя ИИ-инструменты.

Попасть в IT в 2026 году стало сложнее не только из-за высокой конкуренции, но и из-за изменений внутри самих компаний. Бизнес оптимизирует бюджеты, поэтому нанимать специалистов, которых нужно долго погружать в рабочий процесс, готовы не все. Кроме того, часть типовых задач, с которых раньше начинали «джуны», постепенно берут на себя ИИ-инструменты. На этом фоне рынок стал заметно жестче для новичков: вакансии для специалистов без опыта в январе 2026 года составляли лишь 10–11% от общего числа предложений в IT, тогда как в целом по рынку труда этот показатель достигает 37–38%, — сказал Полиненко.

По его словам, сегодня работодателю недостаточно услышать, что кандидат прошел обучение и знаком с теорией. IT-эксперт добавил, что гораздо важнее понять, может ли соискатель собрать простой рабочий сервис, разобраться в логике продукта, оформить код, протестировать его и объяснить свои решения.

Ранее сообщалось, что онлайн-школы и развитие нейросетей снизили спрос на начинающих IT-специалистов. По словам представителей отрасли, за последние годы ситуация на рынке труда заметно изменилась: компании все реже нанимают новичков.

