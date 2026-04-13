13 апреля 2026 в 12:03

Стало известно, чем будет чревата для Венгрии русофобская политика

Политолог Самонкин: русофобский путь приведет Венгрию к экономической катастрофе

Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press
Политика русофобии станет причиной экономического краха Венгрии, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, венгры выйдут на протесты, если страна начнет двигаться в направлении, диктуемом Брюсселем.

Если новый премьер-министр Венгрии [Петер Мадьяр] начнет такую же политику, какую ведут [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru) и [Олаф] Шольц (канцлер Германии. — NEWS.ru), и будет говорить, что мы должны служить Лондону и евробюрократам, тогда, к сожалению, венгерская экономика будет падать и идти в очень сильную стагнацию. При [Викторе] Орбане (бывший премьер-министр Венгрии. — NEWS.ru) граждане сильно защищались и говорили о своих национальных приоритетах. Если новый премьер, не дай бог, уничтожит этот суверенитет и отдаст его в лапы Брюсселю, то фактически для Будапешта и Венгрии это ничего хорошего не будет значить. Там начнется череда протестов, и закончится все социально-экономической катастрофой, которую мы видим в середине зоны Евросоюза, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что Венгрии не придется рассчитывать на энергетическую поддержку со стороны России в случае русофобской позиции. По мнению политолога, победившая оппозиционная партия «Тиса» это осознает. Таким образом, отметил эксперт, в ближайшие месяц или два станет ясно, какой путь выберет Мадьяр.

Ранее сенатор Владимир Джабаров выразил мнение, что Мадьяр не станет чрезмерно русофобским премьером. По его словам, экономика Венгрии сильно зависит от российских энергоносителей.

Европа
Венгрия
Россия
Петер Мадьяр
Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
