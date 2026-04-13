В Кремле раскрыли, кого нужно спросить о судьбе «Дружбы» Песков: о судьбе трубопровода «Дружба» нужно спросить Венгрию

О дальнейшей судьбе нефтепровода «Дружба» нужно спросить Венгрию и другие страны Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия остается и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире.

Вам нужно спросить об этом Венгрию и еще кого-то в Европе, — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна планирует восстановить нефтепровод «Дружба» весной, но не готова взять на себя ответственность за транзит нефти. По его словам, если вдруг возникнет вопрос о европейском финансировании в обмен на возможность поставок нефти, то Киев уже обозначил сроки ремонта магистрали.

До этого лидеры ЕС и Зеленский устроили «спектакль» с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду.

Прежде вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщили, что Украина оказывает влияние на выборы в Венгрии, в том числе через блокаду «Дружбы». Он также отметил, что ему указывали на якобы иностранное влияние, когда он положительно высказывался о работе премьер-министра Виктора Орбана, занявшего крайне жесткую позицию против членства Украины в ЕС.