В Кремле раскрыли, кого нужно спросить о судьбе «Дружбы»

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 13:14

Песков: о судьбе трубопровода «Дружба» нужно спросить Венгрию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

О дальнейшей судьбе нефтепровода «Дружба» нужно спросить Венгрию и другие страны Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия остается и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоресурсов в мире.

Вам нужно спросить об этом Венгрию и еще кого-то в Европе, — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна планирует восстановить нефтепровод «Дружба» весной, но не готова взять на себя ответственность за транзит нефти. По его словам, если вдруг возникнет вопрос о европейском финансировании в обмен на возможность поставок нефти, то Киев уже обозначил сроки ремонта магистрали.

До этого лидеры ЕС и Зеленский устроили «спектакль» с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду.

Прежде вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщили, что Украина оказывает влияние на выборы в Венгрии, в том числе через блокаду «Дружбы». Он также отметил, что ему указывали на якобы иностранное влияние, когда он положительно высказывался о работе премьер-министра Виктора Орбана, занявшего крайне жесткую позицию против членства Украины в ЕС.

Власть
Россия
Дмитрий Песков
Венгрия
нефтепровод «Дружба»
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил, как изменится политика Венгрии после поражения Орбана
Экс-футболист рассказал, что нужно сделать «Зениту» для чемпионства в РПЛ
«Судья не разобрался»: экс-игрок «Зенита» об удалении Педро
Ведущий-педофил вернулся в тюрьму
В Дагестане спасли попавших под лавину женщину с ребенком
Два человека ранены при атаке ВСУ на медицинскую машину в Курской области
Финны-отморозки, убийство супругов, 2000 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 13 апреля
Стало известно, в каком случае вырастут мировые цены на газ
«Будем делать все»: Захарова о возвращении 17-летней россиянки из Мехико
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон «исчезнет» на месяц
Глава бюро RT в Ливане объяснил, почему выбрал работу в издании
На Украине обнаружили опасные посевы
Более 600 человек пострадали из-за вспышки кишечной инфекции в Муроме
Стармер: Великобритания не присоединится к блокаде Ормузского пролива
В Кремле напомнили о важной роли России в поставках энергоресурсов
Стало известно, сколько дронов ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки
Стало известно, почему США пожалели о выделяемых годами средствах для НАТО
Психолог назвал причины синдрома отложенной жизни
Отчим 11 лет насиловал падчерицу: подробности дела из Оренбуржья
«На них приятно смотреть»: ветеран ЦСКА предсказал чемпиона РПЛ
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.