«Нам смешно»: Захарова оценила заявления о нападении РФ на другие страны Захарова назвала безумными заявления о нападении РФ на другие страны в ХХ веке

Заявления европейских политиков о нападении России на другие страны в ХХ веке являются безумными, заявила представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции на тему: «Геноцид советского народа: историческое просвещение и международное признание». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, граждане европейских стран, которые не знают истории, начинают слепо этому верить.

Я понимаю, что это звучит безумно и что нам смешно. Но вы понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что те граждане европейских стран, западных стран, к сожалению, и в других странах, регионах мира, которые не знают истории, этому начинают слепо верить, — сообщила она.

Дипломат отметила, что для главы европейской дипломатии Каи Каллас главным нарративом стало утверждение о якобы нападении России в XX веке на 19 государств. При этом, как подчеркнула спикер, Каллас не уточняет, о каких именно странах идет речь. Однако, по мнению дипломата, суть подобных заявлений заключается в намеренном раскачивании сознания людей и подмене понятий.

Ранее Захарова заявила, что полет Юрия Гагарина в космос в разгар холодной войны представлял собой дипломатический шах и мат. По ее словам, это событие создало совершенно новую главу в мировой истории.