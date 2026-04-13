Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 14:40

«Нам смешно»: Захарова оценила заявления о нападении РФ на другие страны

Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявления европейских политиков о нападении России на другие страны в ХХ веке являются безумными, заявила представитель МИД России Мария Захарова на пресс-конференции на тему: «Геноцид советского народа: историческое просвещение и международное признание». По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, граждане европейских стран, которые не знают истории, начинают слепо этому верить.

Я понимаю, что это звучит безумно и что нам смешно. Но вы понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что те граждане европейских стран, западных стран, к сожалению, и в других странах, регионах мира, которые не знают истории, этому начинают слепо верить, — сообщила она.

Дипломат отметила, что для главы европейской дипломатии Каи Каллас главным нарративом стало утверждение о якобы нападении России в XX веке на 19 государств. При этом, как подчеркнула спикер, Каллас не уточняет, о каких именно странах идет речь. Однако, по мнению дипломата, суть подобных заявлений заключается в намеренном раскачивании сознания людей и подмене понятий.

Ранее Захарова заявила, что полет Юрия Гагарина в космос в разгар холодной войны представлял собой дипломатический шах и мат. По ее словам, это событие создало совершенно новую главу в мировой истории.

Власть
Мария Захарова
МИД РФ
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.