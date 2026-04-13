Сбербанк и Wildberries предупредили о проблемах с доступом к приложениям

В некоторых регионах России у пользователей могут возникать сложности с использованием мобильного приложения Сбербанка из-за перебоев с мобильным интернетом, сообщили в службе поддержки кредитной организации. Там уточнили, что данные проблемы возникают по причинам, не зависящим от самого банка, передает РБК.

По не зависящим от Сбербанка причинам в некоторых регионах России могут быть сложности с использованием приложения из-за перебоев с мобильным интернетом <...> Мы работаем над тем, чтобы доступ в приложение был и при ограничениях мобильного интернета, — сказано в сообщении.

В Сбербанке заверили, что активно работают над тем, чтобы обеспечить доступ к приложению даже в условиях ограничений мобильного интернета. Редакция РБК направила запрос в пресс-службу банка для получения дополнительных комментариев.

Аналогичные сбои произошли и в работе приложения Wildberries. В пресс-службе объединенной компании RWB (Wildberries и Russ) допустили, что недоступность сервисов у отдельных пользователей может быть связана с временными проблемами интернет-соединения. Представители компании порекомендовали клиентам по возможности использовать стационарные источники интернета.

Ранее масштабный сбой также настиг ВТБ и Т-Банк. О проблемах сообщали клиенты из разных российских регионов. Наблюдались трудности с доступом к сайтам и мобильным приложениям, а также перебои в работе отдельных сервисов и личных кабинетов.