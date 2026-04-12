Орбан пообещал заставить Украину возобновить подачу нефти по «Дружбе» Орбан заявил, что Украина возобновит работу «Дружбы» после его победы на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина возобновит подачу российской нефти по трубопроводу «Дружба» сразу после победы его партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах 12 апреля. По его словам, которые приводит РИА Новости, Киев запустит работу нефтепровода на следующее утро после того, как станут известны результаты голосования.

Мы выиграем выборы и на следующее утро украинцы его откроют, — уверен Орбан.

Ранее венгерский премьер заявлял, что в случае его победы на выборах Будапешт продолжит принимать беженцев и оказывать Украине лишь гуманитарную помощь. Однако Венгрия не будет отправлять Киеву деньги и вооружения, чтобы не способствовать затягиванию конфликта с Россией.

До этого сообщалось, что в Венгрии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах. В 06:00 по будапештскому времени более 8,12 млн граждан, имеющих право голоса, начали выбирать 199 депутатов будущего законодательного собрания.