13 апреля 2026 в 14:38

Раскрыто, зачем финские военные прибыли на Красноармейское направление

Военэксперт Марочко: финские бойцы помогают Украине на СВО ради опыта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Финские бойцы помогают Вооруженным силам Украины на Красноармейском направлении для получения реального боевого опыта в зоне специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, эта практика сегодня используется повсеместно, а иностранцы замечены не только на данном участке фронта.

В рядах ВСУ есть иностранцы не только на Красноармейском направлении, но и на других. Такая практика используется повсеместно. Мы тоже замечали в зоне СВО и представителей других стран, помимо финнов и норвежцев. Прежде всего нужно понимать, что это своеобразный полигон для обкатки военнослужащих стран НАТО, которые получают настоящий боевой опыт и еще помогают преступному военно-политическому руководству Киева. Сейчас идет своеобразная подготовка будущих боевиков, которые будут передавать наработанный опыт подразделениям в своих странах, — сказал Марочко.

Ранее финский военкор Кости Хейсканен заявил, что около десяти наемников из Финляндии прибыли на Красноармейское направление. По его словам, новые военнослужащие уже прошли подготовку.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

