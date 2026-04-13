Финские бойцы помогают Вооруженным силам Украины на Красноармейском направлении для получения реального боевого опыта в зоне специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, эта практика сегодня используется повсеместно, а иностранцы замечены не только на данном участке фронта.

В рядах ВСУ есть иностранцы не только на Красноармейском направлении, но и на других. Такая практика используется повсеместно. Мы тоже замечали в зоне СВО и представителей других стран, помимо финнов и норвежцев. Прежде всего нужно понимать, что это своеобразный полигон для обкатки военнослужащих стран НАТО, которые получают настоящий боевой опыт и еще помогают преступному военно-политическому руководству Киева. Сейчас идет своеобразная подготовка будущих боевиков, которые будут передавать наработанный опыт подразделениям в своих странах, — сказал Марочко.

Ранее финский военкор Кости Хейсканен заявил, что около десяти наемников из Финляндии прибыли на Красноармейское направление. По его словам, новые военнослужащие уже прошли подготовку.