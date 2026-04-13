Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 14:30

Агроном ответил, почему морковь может всходить неравномерно

Агроном Терентьев: морковь может всходить неравномерно из-за недостатка влаги

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Морковь может всходить неравномерно из-за недостатка влаги в почве, рассказал aif.ru агроном Денис Терентьев. Кроме того, по его словам, весной верхний слой земли быстро высыхает на солнце из-за воздействия ветра.

Весной кажется, что влаги достаточно, но верхний слой быстро теряет ее под ветром и солнцем. Если семена лежат в сухой земле, они начинают набухать только после случайного дождя или полива, и процесс становится неравномерным, — сказал Терентьев.

Агроном посоветовал сеять морковь ранней весной, сразу после того, как сошел снег. Он отметил, что семена также можно посадить во влажную почву — это обеспечит равномерное прорастание.

Ранее садовод Андрей Туманов заявил, что растения, которые уже были посажены, вряд ли испортят краткосрочные весенние заморозки. По его словам, резкое снижение температуры — обычная ситуация для природы.

Общество
рассада
морковь
агрономы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.