Как вырастить огурцы: полное руководство от семечка до урожая

Как вырастить огурцы: полное руководство от семечка до урожая

Как вырастить огурцы: полное руководство от семечка до урожая

Получить щедрый урожай огурцов — задача, которую вполне реально решить даже новичку. Секрет успеха прост: обеспечьте растениям тепло, регулярно поливайте их только отстоянной теплой водой, позаботьтесь о питательной почве с большим количеством органики и не забывайте о базовом уходе. И хорошая новость в том, что, даже если вы посеете семена только сегодня, к концу лета вы уже сможете собрать свои хрустящие плоды. Давайте пошагово разберем, что и как делать.

Выбор сорта и семян

Если планируете сажать прямо на грядки под открытым небом, берите холодостойкие сорта, которые опыляют пчелы, или специальные гибриды. Отлично зарекомендовали себя «муромский», «нежинский», «конкурент», «алтай», «феникс».

Для теплиц и парников лучше выбирать партенокарпические (самоопыляемые) гибриды. Обратите внимание на «герман F1», «зозуля F1», «амур F1», «кураж F1».

Обязательно подумайте, для чего именно вам нужны огурцы: будете есть их свежими, солить или использовать и так, и так. Если хотите лакомиться свежими плодами как можно дольше, посейте одновременно ранние, средние и поздние сорта — так урожай будет поступать к столу волнами. Покупайте семена только у надежных, проверенных производителей и всегда смотрите на срок годности.

Подготовка семян (опционально, но рекомендуется)

Первым делом отберите самые крупные и тяжелые зернышки. Если семена уже старые, прогрейте их около месяца при температуре 25–28 °С (например, положите рядом с батареей) — это улучшит всхожесть и увеличит количество женских цветков.

Перед самой посадкой замочите семена на 20–30 минут в слабом растворе марганцовки (бледно-розовом) или в любом биофунгициде, после чего обязательно промойте чистой водой.

Чтобы ростки появились быстрее, заверните семена во влажную марлю или ткань и держите их 1–2 дня при 25–28 °С, пока они не «проклюнутся» (появятся крошечные ростки).

Если собираетесь сажать сразу в открытый грунт, стоит закалить семена. Положите наклюнувшиеся зернышки в холодильник на 1–2 суток (температура +1–3 °C). Это сделает будущие растения более устойчивыми к холодам.

Как вырастить огурцы семенами в июне Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выбор места и подготовка почвы

Огурцам нужно много света — минимум 6–8 часов прямого солнца в день. Кроме того, место должно быть защищено от холодных сквозняков. Идеально подойдут южные склоны. Почва требуется легкая, рыхлая, хорошо удобренная органикой, с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6.0–7.0).

Готовим грядку (в идеале — с осени, можно и ранней весной):

Перекопайте землю на штык лопаты.

Внесите побольше перепревшего навоза или компоста (6–10 кг на каждый квадратный метр) — это для огурцов самое главное условие.

Добавьте минеральные удобрения (весной): на квадратный метр по 20–30 г суперфосфата, 15–20 г калийной соли (или сернокислого калия) и 10–15 г мочевины. Можно заменить комплексным удобрением по инструкции.

Сформируйте саму грядку. Хорошо себя зарекомендовали так называемые теплые грядки (снизу — биотопливо в виде навоза, травы, веток) или грядки, укрытые черным агроволокном.

Способы посадки огурцов

Существует несколько методов посадки, и у каждого свои плюсы. Расскажем о каждом подробно.

Рассадный способ (для раннего урожая и теплиц)

Сроки: сейте семена на рассаду за 20–30 дней до пересадки на постоянное место. Обычно это середина — конец апреля для теплиц (высадка в мае) или конец апреля — начало мая для открытого грунта (высадка в начале июня).

Емкости: лучше всего торфяные горшочки или пластиковые стаканчики диаметром 8–10 см. Огурцы очень не любят, когда при пересадке тревожат корни.

Грунт: подойдет готовая почвосмесь для рассады или самодельная из торфа, перегноя и опилок (пропорции 2:2:1).

Посев: в каждый стаканчик положите по 1 пророщенному семечку на глубину 1,5–2 см и аккуратно полейте теплой водой.

Условия: до появления всходов держите при 25–28 °С. Когда появятся ростки, на 3–5 дней снизьте температуру до 18–20 °С днем и 15–16 °С ночью, чтобы рассада не вытягивалась. Потом снова поднимите: днем 20–23 °С, ночью 17-18 °С.

Свет: нужен яркий, при необходимости используйте досветку.

Полив: регулярный, только теплой водой, не заливайте.

Закаливание: за 7–10 дней до высадки начинайте приучать растения к свежему воздуху (выносите на балкон или во двор).

Высадка в грунт: когда полностью минует угроза заморозков, земля прогреется до +15 °С на глубине 10 см, а у рассады появится 3–4 настоящих листа. Высаживайте очень аккуратно, не разрушая земляной ком, в хорошо пролитые лунки.

Как вырастить огурцы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прямой посев в грунт (проще для открытого грунта)

Сроки: ждите, пока земля на глубине 10 см прогреется до +14–16 °С, а ночи станут стабильно теплее +10–12 °С. В средней полосе это обычно конец мая — начало июня.

Готовим лунки: сделайте их по выбранной схеме посадки и хорошо пролейте горячей водой или слабым раствором марганцовки.

Посев: положите в каждую лунку по 1–2 пророщенных семечка на глубину 2–3 см и присыпьте рыхлой землей или торфом.

Укрытие: первое время накрывайте посевы пленкой или белым спанбондом, чтобы сохранить тепло и влагу. В теплые дни укрытие можно снимать после появления всходов.

Схемы посадки и формирование

Ширина между рядами: 70–100 см.

Расстояние между кустиками в ряду:

Для пчелоопыляемых сортов (сильно ветвятся): 30–40 см.

Для партенокарпических гибридов (ветвятся меньше): 20–30 см.

Способы выращивания

В расстил: плети свободно лежат на земле. Минус — нужно много места. На шпалере (вертикальный способ): идеальный вариант и для теплиц, и для улицы! Главный стебель подвязывают к колышку, сетке или шпагату. Это экономит место, дает больше света и воздуха, упрощает уход и сбор, а плоды остаются чистыми.

Как посадить огурцы в июне: все секреты от семечка до хрустящего урожая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основной уход за огурцами

Полив: только теплой (+20–25 °С) отстоянной водой. До цветения поливайте умеренно, раз в 3–5 дней. Когда начнут появляться цветы и завязи — обильно, каждые 2–3 дня, а в сильную жару — ежедневно и даже дважды в день. Лейте под корень, стараясь не мочить листья. Лучшее время — раннее утро или вечер.

Рыхление и прополка: аккуратно рыхлите почву после полива или дождя, чтобы не образовывалась корка. Регулярно удаляйте сорняки. Очень облегчает жизнь мульчирование (торф, перегной, скошенная трава, черный спанбонд): мульча сохраняет влагу, не дает расти сорнякам и защищает корни от перегрева.

Подкормки: огурцы — настоящие «обжоры», особенно любят органику.

Через 10–14 дней после высадки или появления всходов: дайте раствор коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15) + добавьте 20 г суперфосфата на 10 л воды. Либо используйте комплексное минеральное удобрение.

В начале цветения: увеличьте долю калия и фосфора. Отлично подходит зола (стакан на 10 л воды), сульфат калия, суперфосфат. Можно добавить микроэлементы (бор, магний).

Когда огурцы массово плодоносят: каждые 10–14 дней чередуйте органику (настой травы, коровяк) с минеральными удобрениями (калийно-фосфорные, комплексные с микроэлементами). Хорошо работают и внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям) слабыми растворами, например мочевины (5–10 г на 10 л воды) или сульфата калия (7–10 г на 10 л).

Формирование (особенно важно для гибридов на шпалере):

В первых 3–4 пазухах листьев удалите все завязи и боковые отростки.

Далее, до высоты 0,5–1 м, оставляйте завязи, а боковые побеги прищипывайте после первого, второго и третьего листов.

Когда главный стебель дорастет до верха шпалеры, прищипните точку роста или аккуратно перекиньте стебель вниз.

Сбор урожая: снимайте огурчики регулярно, хотя бы раз в 1–2 дня! Если плоды перерастают, это тормозит образование новых завязей. Срезайте или аккуратно отрывайте плоды, стараясь не дергать плети.

Как посадить огурцы в июне Фото: Shutterstock/FOTODOM

Защита от болезней и вредителей

Профилактика — наше все: соблюдайте севооборот (не сажайте огурцы на то же место, где росли тыквенные, раньше чем через 3–4 года), правильно поливайте и подкармливайте, проветривайте теплицы, мульчируйте почву, убирайте больные листья.

Основные болезни: мучнистая роса, ложная мучнистая роса (пероноспороз), корневые гнили, антракноз. Спасают устойчивые сорта, биофунгициды, а в крайнем случае — разрешенные химические препараты (строго по инструкции!).

Главные вредители: тля, паутинный клещ, белокрылка (в теплицах), слизни. Против них помогают народные средства (настой чеснока, зола с мылом), биопрепараты, ловушки и ручной сбор (для слизней).

Частые ошибки

Вот список самых распространенных промахов. Избегайте их — и урожай вас точно порадует:

посев в еще холодную землю;

полив ледяной водой из шланга;

слишком редкий или, наоборот, чересчур обильный полив;

загущенная посадка (растениям тесно);

отсутствие подкормок или перекос с азотом (жирные листья, но мало плодов);

нерегулярный сбор переросших огурцов;

если не формировать плети (особенно в теплице).

Не бойтесь пробовать новые сорта и разные методы выращивания. Обязательно попробуйте шпалеру — вы удивитесь, насколько это удобно! Следуя этим простым советам, вы непременно соберете отличный урожай вкусных, хрустящих огурчиков и порадуете себя и своих близких. Удачи в новом огородном сезоне!

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