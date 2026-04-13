13 апреля 2026 в 14:35

Женщина два года провела в подвале с ведром вместо туалета

В американском городе Сагино 58-летняя женщина сбежала из плена, в котором провела два года, сообщает MLive. Она разбила окно чужого дома, чтобы привлечь внимание полиции, после того как осталась одна в доме своей мучительницы.

С марта 2024 года пленницу не выпускала из подвала жена ее покойного брата — Таша Бимон. Женщина лежала на матрасе рядом с постоянно работающим радио, ее редко кормили и поили, а для справления естественных нужд ей давали ведро. При обыске в подвале полицейские нашли матрас на полу, громко играющее радио и ведро с 23 литрами мочи.

Пострадавшую госпитализировали в крайне истощенном состоянии — врачи заявили, что без помощи она бы не выжила. В начале апреля полиция арестовала Бимон, она признала вину. Предположительно, женщина держала сестру мужа в плену, чтобы забирать себе полагающиеся ей выплаты.

Ранее в Подмосковье жена заказала похищение и избиение мужа из-за того, что тот катался в такси с другой женщиной. Злоумышленники на черном Mercedes подрезали машину, вытащили пассажира, ударили его и увезли в Балашиху. В ходе расследования выяснилось, что к нападению причастна супруга, которая попросила братьев «проучить» мужа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подтверждают»: Патрушев раскрыл, в чем фактически признался Зеленский
В Госдуме напомнили о грядущем повышении пенсий одной категории граждан
Взрослых российских пловцов допустили до соревнований с флагом и гимном
Появилась новая версия исчезновения героя СВО
Экс-сенатору потребовали срок по делу о покушении на убийство
«Дальше некуда»: Песков оценил дальнейшее ухудшение отношений России с ЕС
Давление украинцев, позорные санкции, отказ Винер: как живет Алина Кабаева
Стало известно, почему некоторые люди так любят читать страшные новости
Песков поставил точку в вопросе о поздравлении Мадьяра с победой в Венгрии
Захарова высказалась о попытках Запада отрицать геноцид советского народа
Meta создает ИИ-двойника Цукерберга
Адвокат ответил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке
Силы ПВО предотвратили налет БПЛА на российский регион
В Госдуме напомнили о повышении выплат для миллионов россиян
ВС России ликвидировали высокопоставленного офицера Госпогранслужбы Украины
Россиян предупредили о расслоении рынка вакансий
Омичам рассказали, грозит ли региону затопление
Пропавшего неделю назад журналиста нашли мертвым в реке
Раскрыта новая цель Израиля после Ирана
Родителям дали советы, как эффективно уберечь детей от клещей
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
