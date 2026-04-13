Женщина два года провела в подвале с ведром вместо туалета В США женщина сбежала из плена после двух лет заточения в подвале

В американском городе Сагино 58-летняя женщина сбежала из плена, в котором провела два года, сообщает MLive. Она разбила окно чужого дома, чтобы привлечь внимание полиции, после того как осталась одна в доме своей мучительницы.

С марта 2024 года пленницу не выпускала из подвала жена ее покойного брата — Таша Бимон. Женщина лежала на матрасе рядом с постоянно работающим радио, ее редко кормили и поили, а для справления естественных нужд ей давали ведро. При обыске в подвале полицейские нашли матрас на полу, громко играющее радио и ведро с 23 литрами мочи.

Пострадавшую госпитализировали в крайне истощенном состоянии — врачи заявили, что без помощи она бы не выжила. В начале апреля полиция арестовала Бимон, она признала вину. Предположительно, женщина держала сестру мужа в плену, чтобы забирать себе полагающиеся ей выплаты.

