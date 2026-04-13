Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 11:58

Боец ВСУ зарезал сослуживца и скрылся

РЕН ТВ: боец ВСУ зарезал сослуживца в Константиновке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Боец ВСУ зарезал сослуживца в Константиновке, сообщает РЕН ТВ. Потом он попытался спрятать тело и сбежал.

Российские операторы дронов с помощью разведывательного квадрокоптера засняли убийство. Позже российские военные перехватили переговоры между командным пунктом могли батальона и группой бойцов из 28-й бригады ВСУ, которые искали убийцу.

Ранее сообщалось, что украинский военнопленный из 53-го разведбатальона ВСУ Руслан Левчук попросил не включать его в списки на обмен. Мужчина объяснил, что не хочет снова оказаться на передовой и воевать за режим президента Украины Владимира Зеленского. Пленный также рассказал о том, как был мобилизован. По его словам, в декабре 2025 года сотрудники территориального центра комплектования остановили его по пути на работу и силой затолкали в машину.

До этого депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что военнослужащие ВСУ довольно часто добровольно сдаются в плен российским бойцам. Парламентарий отметил, что впоследствии многие из них переходят на сторону России и начинают принимать участие в СВО в ее рядах. По словам Бородая, пленные украинские солдаты регулярно жалуются на слабую подготовку и нехватку боеприпасов в войсках Украины.

Европа
Украина
ВСУ
потери ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.