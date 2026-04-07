07 апреля 2026 в 10:29

«На обмен не хочу»: плененный боец ВСУ отказался биться за Зеленского

Минобороны России: украинский пленный попросил не включать его в списки на обмен

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Украинский военнопленный из 53-го разведбатальона ВСУ Руслан Левчук попросил не включать его в списки на обмен. На видео, опубликованном Минобороны РФ, мужчина объяснил, что не хочет снова оказаться на передовой и воевать за режим президента Украины Владимира Зеленского.

Относятся [в плену] хорошо, так же, как и ко всем. На обмен не хочу, потому что не хочу воевать за режим Зеленского, — подчеркнул Левчук.

Пленный также рассказал о том, как был мобилизован. По его словам, в декабре 2025 года сотрудники территориального центра комплектования остановили его по пути на работу и силой затолкали в машину. При этом украинец имеет серьезные проблемы со здоровьем — заболевание суставов, при котором в них не вырабатывается внутрисуставная жидкость.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что военнослужащие ВСУ довольно часто добровольно сдаются в плен российским бойцам. Парламентарий отметил, что впоследствии многие из них переходят на сторону России и начинают принимать участие в СВО в ее рядах. По словам Бородая, пленные украинские солдаты регулярно жалуются на слабую подготовку и нехватку боеприпасов в войсках Украины.

Россия
военнопленные
ВСУ
обмен пленными
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
